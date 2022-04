Von Constanze von Bullion, Nico Fried und Paul-Anton Krüger, Berlin

Der politische Streit in Deutschland über die Lieferung schwerer Waffen an Ukraine könnte noch in dieser Woche im Plenum des Bundestags ausgetragen werden. "Insgesamt nicht glücklich" nannte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck am Sonntagabend die Aussicht, dass dort ein Entschließungsantrag der oppositionellen Unionsfraktion gegen einen eigenen Antrag der drei Regierungsparteien der Ampelkoalition stehen könnte. Er habe die Hoffnung, "dass Deutschland sich in der Stärke der Einheit der letzten Tage und Wochen wieder zusammenfindet und auch geschlossen und gemeinsam der Bundestag abstimmen kann".