Das Gerät in der Vitrine sieht aus wie eine teilweise zerlegte Uhr. Oder wie eine Praline mit einer Füllung voller Mechanik. Zumindest für Laien. „Das ist eine Dosierungspumpe für Schmerzmittel“, erklärt Gilles Robert. „Ein ziemlich kompliziertes Implantat. Wenn da etwas nicht funktioniert, kann es sein, dass zu viel Medikament in den Körper des Patienten abgegeben wird. Das wäre lebensgefährlich.“

Robert ist CEO bei dem Schweizer Unternehmen Micro Precision Systems, kurz MPS, in Biel. Etwa 600 Mitarbeiter, etwa 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Die Firma ist eher Experten ein Begriff, aber die hochpräzisen mechanischen Bauteile, die hier hergestellt werden, sind in vielen Produkten verbaut: Uhren, Diagnostik- und Messgeräte, Teleskope. Alles Dinge mit sehr kleinen beweglichen Teilen, bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt, teilweise im Bereich von Nanometern. Das ist ein Milliardstel eines Meters.

Gilles Robert, der CEO von MPS. (Foto: MPS)

Gilles Robert weiß, was passiert, wenn an fein austarierten Systemen herumgepfuscht wird. Wie zum Beispiel am globalen Handelssystem, bei dem der amerikanische Präsident Donald Trump gerade nach Lust und Laune die Zoll-Dosis rauf und runter regelt. Das bringt nicht nur die Fieberkurven der Märkte ins Schwanken. Und global tätige Unternehmen in der Schweiz, wie MPS, waren in den vergangenen Tagen noch einmal mehr Turbulenzen ausgesetzt als ihre Kollegen in anderen europäischen Ländern.

Die Schweiz ist schockiert, auch sie ist Exportnation

Die Schweizer Regierung hatte zwar noch mit Briefen und Besuchen in Washington versucht, das Schlimmste zu verhindern, aber vergeblich: Trump belegte die Schweiz erst mit Zöllen von 31 Prozent – elf Prozent mehr als die Konkurrenz in der EU. Warum? In der Schweiz sind sie ratlos, es liegt wohl an der merkwürdigen Formel, die sich Trumps Berater ausgedacht haben, die das Handelsdefizit in den Fokus stellt. Dann schaltete er zurück auf pauschale zehn Prozent für alle, aber nur 90 Tage lang.

In der Schweiz spekulieren manche schon, das könnte etwas mit einem Anruf der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bei Trump zu tun gehabt haben. Belege gibt es dafür keine. Und am Ende dieser Gnadenfrist drohen auch schon wieder die heftigen 31 Prozent Zölle für die Schweiz. Manche Patienten mögen nach diesen Turbulenzen vielleicht noch nicht im Sterben liegen. Aber mit möglichen bleibenden Schäden ist zu rechnen.

Die Schweiz ist, wie viele andere Industriestaaten auch, eine Exportnation. Mit großem Abstand wichtigstes Exportprodukt sind pharmazeutische Produkte. Diese sind aufgrund einer Regel der Welthandelsorganisation (WTO) bislang von Zöllen ausgenommen, was sich aber unter Trump auch bald ändern könnte. Von ihm kamen bereits die üblichen raunenden Ankündigungen dazu. Direkt nach Medikamenten folgen in der Außenhandelsbilanz der Schweiz Maschinen, Elektronik, Uhren und Präzisionsinstrumente.

Für alle diese Produktgruppen produziert MPS wichtige Teile wie winzige Kugellager. Und diese Produkte sind bereits alle von den bestehenden und den drohenden Zöllen betroffen. Was das bedeutet? Noch unklar. Klar ist nur, dass Geschäfte in Amerika deutlich schwieriger werden. „Die USA waren bis vor zwei Wochen ein Wachstumsmarkt“, sagt Gilles Robert. „Mit der Dynamik und Möglichkeiten, die sich dort bieten, waren sie bis vor Kurzem ein strategischer Schwerpunkt für unsere Unternehmensentwicklung.“ Was tun also?

Nachfrage bei den Experten in Zürich. Hier sitzt im Industriegebiet der Schweizer Branchenverband Swissmem. Dort gehen sie derzeit davon aus, dass die Zölle kommen – und auch bleiben werden. Vizedirektor Jean-Philippe Kohl weist beim Espresso darauf hin, dass es sich nach Einfuhrgebühren für Aluminium und Stahlprodukte sowie für europäische Autos ja bereits um die dritte Welle von Zöllen handelt, die da hereinbricht, wenn auch um die heftigste. „Das ist schon fast ein Tsunami.“

Der Schweizer Politik, die im Vorfeld nichts erreicht hat, möchte Kohl keinen Vorwurf machen. „Die Frage ist ja, ob man mit Diplomatie überhaupt etwas erreichen wird“, sagt er. „Aber man muss es unbedingt versuchen. Wenn Sie eine anspruchsvolle Bergbesteigung vorhaben, dann probiert man es ja in dem Wissen, dass man auch scheitern kann.“

Die Produktion in die USA verlagern? Wenn’s nur so einfach wäre

Zuletzt ging es vorrangig darum, überhaupt zu verstehen, was Trump da eigentlich verhängt hat. Sind das zusätzliche Zölle oder werden sie auf die bestehenden angerechnet? Antwort: Sie sind zusätzlich. Und welche Produkte fallen nun darunter und welche nicht? Was ist zum Beispiel mit einer Maschine, die nur mit einem speziellen Computerprogramm läuft? „Ist die Software jetzt ein Teil der Ware oder nicht?“, fragt Kohl. „Natürlich versuchen wir hinzukriegen, dass sie kein Teil davon ist.“

Schaden richten die Zölle in jedem Fall an, egal, wie man es dreht und wendet. „Einen Teil davon kann man an den Kunden weitergeben, den größten Teil aber nicht“, sagt Kohl. Die Produkte werden in den USA also fast mit Sicherheit teurer werden. „Wenn es aber ein Verlustgeschäft wird, dann findet das Geschäft einfach nicht mehr statt.“ Das wäre dann zum Schaden aller Beteiligten – und im Falle von manchen Medizinprodukten vielleicht mit wirklich lebensgefährlichen Konsequenzen.

Bei Swissmem halten sie es derweil für unwahrscheinlich, dass Trumps Plan aufgeht, mit den Zöllen die Unternehmen zu zwingen, ihre Produktionen in die USA zu verlagern. „Sie können den besten Ski haben, aber Sie brauchen auch einen Top-Athleten, wenn Sie zum Sieger werden wollen“, sagt Kohl. In der hoch spezialisierten Industrie der Schweizer Tech-Firmen benötigt man hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte, um die Maschinen auch richtig bedienen zu können. Gerade, wenn es auf Nanometer ankommt. „In den USA gibt es kein duales Berufsausbildungssystem“, sagt Kohl. „Deshalb haben wir erhebliche Zweifel, dass diese Reindustrialisierung kurz- und mittelfristig gelingen wird.“

Gilles Robert führt durch die Werkstätten von MPS in Biel, die direkt an die Konzernzentrale anschließen. Hier wird mit äußerster Präzision gearbeitet. Außerdem müssen etwa die Bauteile für Medizinprodukte auch unter strengen Reinheitsregeln hergestellt werden. Theoretisch ist das, abgesehen vom Fachkräfteproblem, auch in den USA möglich. Die Firma hat sogar bereits einen kleinen Standort in den Vereinigten Staaten – aber bislang nur für Kundenkontakte und Akquise. Dort auch zu produzieren, ist nur eine Option und wahrscheinlich nicht die beste. Nicht zuletzt, weil dann ja Trump mit seinen brachialen Methoden gewonnen hätte.

„Wir leben von guten, vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern“, sagt Robert und grüßt beim Gang durch das Unternehmen jeden Mitarbeiter, der ihm begegnet. Viele mit Vornamen. Dieses Vertrauen wird durch die brutalen und gleichgültigen Zölle Trumps auch strapaziert. Robert möchte aber nicht zulassen, dass dadurch Kollateralschäden entstehen.

China! Indien! Beim Branchenverband sehen sie globale Verschiebungen heraufziehen

„Am Ende des Tages hat man lieber ein bisschen Geschäft in den USA übrig als gar kein Geschäft mehr. Unsere amerikanischen Kunden haben sich die aktuelle Situation sicher nicht ausgesucht“, sagt der CEO zurück in seinem Büro. „Da können wir nicht einfach sagen, ihr wolltet das so, das ist nicht unser Problem. In richtigen Partnerschaften sucht man zusammen Lösungen, und deshalb halten wir uns viele Optionen offen.“

Wie das aussehen könnte? Noch immer völlig unklar, vor allem wenn permanent jemand im Weißen Haus neue Regeln aufstellt, nur um sie gleich wieder zu kippen. Möglich, dass sich Aufmerksamkeit und Investitionen der Investoren bald einfach anderen Weltgegenden zuwenden. Nach den USA sind die wichtigsten Exportmärkte für die Schweiz Deutschland und dann – nicht Italien, Frankreich oder Großbritannien, sondern – China. Bei Swissmem sehen sie da schon mögliche globale Verschiebungen heraufziehen.

„Relativ wird China an Bedeutung gewinnen, ebenso wie neue Märkte“, sagt Jean-Philippe Kohl. Eine bemerkenswerte Folge, denn Trump versucht mit seinen Zöllen ja, gerade Peking zu schaden. „Und dann möchte ich insbesondere Indien erwähnen“, fügt Kohl zum Abschied hinzu. „Das Land ist sehr dynamisch unterwegs. Da geht die Post ab.“ Höchstwahrscheinlich wird das Schweizer Parlament noch in diesem Jahr ein Freihandelsabkommen zwischen Bern und Delhi ratifizieren. In den kommenden Jahren sollen 100 Milliarden US-Dollar investiert werden. Die entsprechenden Verträge sind bereits unterzeichnet.