Die Schweizer haben in einem Referendum dafür gestimmt, die strengen Ausfuhrbestimmungen für Kriegsmaterial zu lockern. Ein wichtiges Signal an die europäischen Nachbarn, das aber Fragen zur Neutralität aufwirft.

Die Schweizer haben in einem Referendum am Sonntag mit gut 54 Prozent Ja-Stimmen entschieden, die Gesetze für den Export von Kriegsmaterial zu lockern. Damit ist es der Schweiz nun möglich, Waffen an 36 Länder – die EU-Länder sowie unter anderen das Vereinigte Königreich, Norwegen, die USA, Kanada, Japan und Argentinien – zu exportieren, selbst wenn diese sich in einem bewaffneten Konflikt befinden. Zuvor war das ausgeschlossen gewesen. Die Entscheidung ist ein wichtiges Signal an die Schweizer Rüstungsindustrie – und an die europäischen Partner der Schweiz.