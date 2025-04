Mehrere Schweizer Unternehmen gaben auf Anfrage der SZ an, erst einmal abwarten zu wollen, was nun tatsächlich in Kraft tritt. Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, reagierte vergangene Woche für seine Verhältnisse in rasantem Tempo mit der Ankündigung, erst mal nicht reagieren zu wollen. Gegenzölle solle es keine geben. Man wolle stattdessen wie zuvor das Gespräch mit der Trump-Administration suchen. Aber da gehen die Probleme schon weiter, und ein Blick auf die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten verrät eine ganze Menge über den Zustand beider Regierungen.

Als nach Trumps Androhung von flächendeckenden Zöllen vor einigen Wochen eine Delegation des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft nach Washington flog, fanden zwar laut den Beteiligten gute und konstruktive Gespräche statt. Aber nur auf der Ebene von Ministeriumsmitarbeitern. Bis in Trumps inneren Kreis sind die guten Argumente der Schweizer gegen Zölle offenbar nicht vorgedrungen – oder man wollte sie dort nicht hören. Unklar, was schlimmer wäre.

Denn die Schweiz hat völlig recht mit ihren Argumenten, ein wichtiger Handelspartner zu sein und bereits jetzt sehr viel in die Vereinigten Staaten zu investieren. Laut Bundesrat ist die Schweiz mit 300 Milliarden US-Dollar der siebtgrößte Investor in den Vereinigten Staaten. Schweizer Firmen und Tochterunternehmen seien mit einer halben Million Arbeitsplätzen außerdem einer der größten Arbeitgeber in den USA. Allein das Pharma-Unternehmen Roche unterhält zehn Standorte zwischen Kalifornien und New Jersey mit nach eigenen Angaben mehr als 8000 Angestellten. Zudem hat die Schweiz ihrerseits alle Zölle auf Industrieprodukte abgeschafft. Lediglich auf landwirtschaftliche Produkte gibt es noch ein paar Einfuhrgebühren, die aber kaum ins Gewicht fallen. Bern macht also längst, was Trump behauptet, mit seinen Zöllen erreichen zu wollen: Investitionen und den Aufbau von Jobs in den USA.

Nur, wie damit durchdringen? Die Schweiz scheint den Vereinigten Staaten unter Trump derart egal zu sein, dass aktuell nicht einmal der Posten des Botschafters besetzt ist. Das soll zwar wohl noch im Laufe des Jahres passieren, Trump hatte bereits 2024 angekündigt, Callista Gingrich, die Frau des einflussreichen Republikaners Newt Gingrich, zur Botschafterin ernennen zu wollen. Seitdem hat man von der Personalie aber nichts mehr gehört – und Gesprächsbedarf bestünde eben jetzt. Wie Schweizer Zeitungen berichteten, fiel die amerikanische Botschaft in Bern zuletzt vor allem damit auf, an ihre lokalen Lieferanten einen Fragebogen verschickt zu haben, in dem diese versichern sollten, keine Diversitäts- und Gleichstellungsziele in ihrem Unternehmen zu verfolgen.

Die Schweizer Wirtschaft scheint schneller als die Politik begriffen zu haben, dass US-Politik inzwischen in Trumps Residenz in Florida gemacht wird

Für weitere, wenn auch kleinere Schockwellen durch die Schweiz sorgte das Eingeständnis der amtierenden Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, man habe keinen direkten Kontakt zu Trump oder seinem Umfeld. Man hoffe auf Treffen bei demnächst anstehenden Gipfeln. Die Wirtschaft sieht da allerdings einen etwas rascheren Handlungsbedarf. Martin Hirzel, Präsident des Schweizer Industrieverbands Swissmem, forderte am Wochenende in der NZZ: „Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter muss in Mar-a-Lago vorstellig werden.“ Die Wirtschaft scheint schneller als die Politik begriffen zu haben, dass die US-Politik inzwischen weniger in Washington als vielmehr in Trumps Residenz in Florida gemacht wird. Es wird bereits gefordert, hauptsächlich von Mitgliedern der Schweizer FDP, Trump Investitionen von weiteren 100 Milliarden Dollar vorzuschlagen. Das habe beim kürzlich geschlossenen Freihandelsabkommen mit Indien auch funktioniert. Der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi brachte gar Fifa-Chef Gianni Infantino als Unterhändler für die Schweiz ins Spiel.

Bei diesen ganzen Planspielen und Vergleichen mit Indien ist aber nach wie vor völlig unklar, ob Trump überhaupt zu Gesprächen bereit wäre – und was ein mögliches Abkommen mit ihm anschließend wert ist. Längst ist bekannt, dass Fakten und Regeln in seiner Welt keine Rolle spielen. Auch könnten neue Investitionen im Weißen Haus ja gerade als Erfolg der Zölle gewertet werden.

Aus der Schweizer Wirtschaft kommen bereits immer lautere Forderungen, unter anderem von Industrieverbandschef Hirzel, endlich die Beziehungen zur EU mit den neuen Abkommen auf ein solides Fundament zu stellen. Nur: Dagegen macht die rechts-nationale SVP in der Schweiz seit Jahren massiv Stimmung. Das könnte sich jetzt rächen. Einer ihrer Vertreter im Bundesrat, Albert Rösti, hatte noch im vergangenen Jahr gesagt, er persönlich tendiere im US-Wahlkampf zu einem Kandidaten: Donald Trump.