Die Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte in den meisten europäischen Ländern für Entsetzen gesorgt. Vance warf den Europäern unter anderem vor, andere Meinungen – besonders vom rechtsextremen politischen Rand – zu unterdrücken und zu zensieren. Es herrschten in Europa Verhältnisse wie in der ehemaligen Sowjetunion. Überhaupt gehe derzeit die größte Gefahr für den Westen nicht von Russland und China, sondern von dieser Unterdrückung der Meinungsfreiheit aus. Dass in den USA gerade alles gelöscht, zensiert und unterdrückt wird, was nicht den Ansichten der Trump-Regierung entspricht, erwähnte er natürlich nicht.

Viele Freunde machte sich der neue US-Vizepräsident mit dieser Rede nicht – mit einer Ausnahme: Die derzeit amtierende Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) lobte Vance’ Rede in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Le Temps als „sehr liberal“ und „Plädoyer für die direkte Demokratie“. Weiter sagte sie: „Er sprach von Werten, die es zu verteidigen gilt und die wir teilen, wie etwa Freiheit und die Möglichkeit der Bevölkerung, sich auszudrücken.“

Widerspruch kommt auch aus der eigenen Partei

Auf mehrere Nachfragen des Journalisten bekräftigte sie ihre Position, und auf die Frage, ob in den USA gerade ein radikaler politischer Wandel stattfinde, antwortete Keller-Sutter, sie wisse nicht, ob es dort eine radikale Veränderung gebe. Neben diesen Relativierungen und dem einseitigen Lob führte in ihrer Heimat aber vor allem folgender Satz über Vance’ Rede zu Irritationen: „In gewissem Sinne war er sehr schweizerisch, als er sagte, wir müssten auf die Bevölkerung hören.“

Diese These teilten viele ihrer Kollegen entschieden nicht. Gerhard Pfister, Präsident der Partei Die Mitte, schrieb auf der Plattform X: „Bei allem Respekt für die Bundespräsidentin. In der Rede des US VP kann ich nicht viel echt Liberales erkennen. In den USA gibt es weder direkte Demokratie noch Koalitionsregierungen.“ Die Schweizer Grünen veröffentlichten gleich ein Statement, in dem sie den Worten der Bundespräsidentin deutlich widersprachen: „Die Rede des amerikanischen Vize-Präsidenten J. D. Vance war eine libertäre Brandrede voller Fake News. Sein Ziel ist die Unterstützung der extremen Rechten in Deutschland und ganz Europa“, heißt es da. „Die Unterstützung, welche die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (…) für die Positionen von Vance zum Ausdruck brachte, entspricht nicht den Werten und Prinzipien der Schweiz. Sie isoliert uns sogar von unserer wichtigsten Partnerin, der Europäischen Union.“

Widerspruch kam sogar aus Keller-Sutters eigener Partei: Der ehemalige FDP-Bundesrat Pascal Couchepin sagte in der Boulevardzeitung Blick, die Bundespräsidentin zeige „wenig Interesse an der liberalen Philosophie“ und: „In einer Demokratie hat man Gegner, aber keinen Feind im Inneren, wie der amerikanische Vizepräsident behauptet.“ Der Tagesanzeiger zitierte Cédric Wermuth, den Co-Präsidenten der Sozialdemokratischen Partei (SP), mit der Aussage, es handele sich bei diesem Vorgehen der Bundespräsidentin um eine bewusste Strategie, aus wirtschaftlichem Kalkül den Kniefall vor Autokraten in Kauf zu nehmen. „Es ist eine Anbiederung an eine neofaschistische Politik“, wird er zitiert.

Trump äußerte sich in seiner ersten Amtszeit sehr wohlwollend über die Schweiz

Nach dieser deutlichen Kritik aus fast allen politischen Lagern der Schweiz veröffentlichte Keller-Sutters Sprecher ein Statement, die Bundespräsidentin habe sich ja nicht auf die gesamte Rede von Vance, sondern nur auf einzelne Aussagen bezogen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern sieht die Schweiz die neue Trump-Regierung eher positiv, trotz Angst vor möglichen Zöllen aufgrund der protektionistischen Wirtschaftspolitik aus dem Weißen Haus und Engpässen bei wichtigen Importen wie KI-Chips. Von der Biden-Regierung gab es in den vergangenen Jahren viel Kritik an der Ukrainepolitik aus Bern, die unter anderem die Weitergabe von Waffen blockierte.

Während seiner ersten Amtszeit äußerte sich Trump dagegen mehrmals sehr wohlwollend über die Schweiz, betonte die „starken wirtschaftlichen Beziehungen“, die „gemeinsamen demokratischen Prinzipien“ und die angeblich „engen Verbindungen“ der Bürger beider Nationen. Die Neue Zürcher Zeitung schwärmte im vergangenen Jahr noch von Trumps ehemaligem Botschafter in der Schweiz, Edward McMullen („ein Fan der Schweiz“), und erinnert daran, dass der damalige Außenminister Mike Pompeo das Land gleich drei Tage bereiste und sogar im Tessin haltmachte.

Vermutlich versucht Keller-Sutter mit ihrem Lob, an diese Liebesbeweise aus Washington anzuknüpfen. Als wäre ihr aber klar, dass man in den Nachbarländern die Lage etwas anders einschätzt, sagte sie in dem Interview mit Le Temps auch: „Wir müssen ein verlässlicher Partner innerhalb Europas sein.“ Der Weg dahin ist diese Woche etwas weiter geworden.