Ignazio Cassis spricht, wenn er nach der aktuellen geopolitischen Lage gefragt wird, gerne von einer „Weltunordnung“. Unordnung, weil die regelbasierte Ordnung des Multilateralismus zunehmend von einer Renaissance der Machtpolitik abgelöst wird. In einem Interview mit der Aargauer Zeitung erklärte der Schweizer Außenminister, stellvertretende Bundespräsident und amtierende Vorsitzende der OSZE vor wenigen Tagen, welches Vorgehen er unter diesen Bedingungen für das Beste hält: „Provokativ gesagt: Wir müssen schauen, wie wir uns in dieser unruhigen Welt am besten durchwursteln können.“ Er sehe darin sogar „eine schweizerische Kernkompetenz“.