Ukraine-Konferenz in der Schweiz

Bei der Eröffnung der Ukraine-Konferenz in der Schweiz demonstrieren die mehr als 100 Teilnehmer große Einigkeit und verurteilen Russlands Angriffskrieg. Auch mehr neutrale und russlandfreundliche Staaten als erwartet nehmen teil. Russland aber fehlt.

Von Nicolas Freund, Nicolas Richter, Obbürgen/München

Die halbe Welt trifft sich in der Schweiz, am Flughafen Zürich parken die Regierungsmaschinen, die hellblaue aus Argentinien, die militärgraue aus Chile, die weiße mit der Bundesflagge und Kanzler Olaf Scholz an Bord. Hubschrauber der Schweizer Luftwaffe starten und landen pausenlos, um die frisch eingetroffenen Staats-, Regierungschefs und Minister zum Bürgenstock Resort zu fliegen, einer luxuriösen Hotelanlage hoch über dem Vierwaldstättersee bei Luzern. Das Läuten der Kuhglocken über den sattgrünen Wiesen wird fast den ganzen Tag vom Lärm der Helikopter übertönt.