Der Weg auf den Bürgenstock ist nicht ganz unkompliziert. Die Schweizer Armee verriet der Neuen Zürcher Zeitung vor wenigen Tagen, die Wiesen unterhalb des Hotelkomplexes am Vierwaldstättersee seien wegen der Regenfälle in problematischem Zustand. Eigentlich sollen hier am Wochenende die Helikopter der Delegationen für die Ukraine -Konferenz landen. Aber man werde „die Herausforderung zu meistern wissen“, zitiert die Zeitung einen der Soldaten.

Vielleicht kommt es zumindest aus logistischer Sicht gar nicht so ungelegen, dass von den etwa 160 zu der Konferenz eingeladenen Nationen und Institutionen bislang nur etwa 90 zugesagt haben sollen. Diese Zahl bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Nachfrage der SZ am Mittwoch.

Russland wurde gar nicht erst eingeladen

Das ist keine ganz schlechte Bilanz. Für eine internationale Konferenz, die den Anspruch hat, den ersten Schritt zu einem Ende des Krieges in der Ukraine zu machen, kommt es aber auf jeden Teilnehmer an. Zumindest, wenn die getroffenen Beschlüsse ein entsprechendes Gewicht haben sollen. Insofern ist es noch immer nicht sicher, was genau bei dem Gipfel am Wochenende nicht nur erreicht werden soll, sondern überhaupt erreicht werden kann.

Denn von Anfang an war klar, dass Russland zumindest bei diesem Treffen nicht teilnehmen soll. Dafür gibt es gute Gründe. Moskau hatte zuletzt immer wieder klargemacht, an Verhandlungen nicht ernsthaft interessiert zu sein. Die kurz nach Kriegsbeginn in der Türkei geführten Gespräche scheiterten unter anderem an Maximalforderungen aus dem Kreml nach einer kompletten Demilitarisierung und Bündnisfreiheit der Ukraine, was mehr oder weniger einer Aufgabe der staatlichen Souveränität des Landes gleichgekommen wäre. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Keine Friedenskonferenz, sondern eine „Konferenz zum Frieden“

Deshalb ist jetzt auch nicht von einer Friedenskonferenz die Rede – ohne beide Kriegsparteien am selben Tisch kann schlecht ein Friedensvertrag unterzeichnet werden – sondern nur von einer „Konferenz zum Frieden“. So bezeichnet zumindest das EDA die Veranstaltung auf seiner Website, und damit soll wohl angedeutet werden: Auf dem Bürgenstock beginnt der Weg erst.

Bereits Wochen vor dem Treffen in der Schweiz wurde immer wieder über eine Fortsetzung in einem anderen Land und dann auch mit Russland nachgedacht. Kandidaten für eine solche Konferenz, die dann im besten Fall Friedenskonferenz genannt werden könnte, sind unter anderem Brasilien und Saudi-Arabien, möglicherweise auch China, Südafrika, Indien oder die Türkei.

China hat seine Teilnahme an dem Gipfel auf dem Bürgenstock mit Verweis auf die Abwesenheit Russlands abgesagt. Auch Brasilien und Saudi-Arabien werden angeblich an der Konferenz nicht teilnehmen. Südafrika und Indien wollen das tun, ob auf Staatschefebene ist allerdings bislang nicht sicher. Eine Liste der tatsächlich anwesenden Staaten soll frühestens am Freitagabend veröffentlicht werden.

Die umstrittensten Punkte fehlen im Programm

Die Absagen aus China sowie wahrscheinlich auch Saudi-Arabien und Brasilien sind nicht nur für die Ausrichtung einer möglichen Folgekonferenz ein Problem. Russland müsste überhaupt erst einmal zu Verhandlungen bereit sein. Länder wie China könnten dafür ihren Einfluss in Moskau geltend machen. Wahrscheinlich müsste dafür der Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin aber schon immens sein.

Wenn die Länder, die sich um eine neutrale Haltung bemühen oder tendenziell zu Russland halten, schon nicht einmal an der Konferenz in der Schweiz teilnehmen wollen, ist es schwer vorstellbar, dass sie den Kreml mit der dazu wahrscheinlich nötigen Vehemenz an einen Verhandlungstisch bringen werden.

Dabei war die Agenda des Treffens bewusst möglichst konfliktfrei gehalten worden: Neben Atomsicherheit stehen die Getreideexporte und die Lage der Kriegsgefangenen sowie der nach Russland verschleppten Kinder auf dem Programm. Laut der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd geht es darum, „eine Plattform zu schaffen, damit überhaupt Gespräche stattfinden können“. Nur scheinen die relevanten Gesprächspartner derzeit den Dialog zu verweigern.

Gelingt ein echtes Bekenntnis zum Völkerrecht?

Aus Berliner Regierungskreisen heißt es, es soll in der Schweiz auch um ein Bekenntnis zum Völkerrecht gehen, um klarzumachen, dass die russische Besetzung der Ukraine nicht anerkannt wird. Auch hier hängt das Gewicht des Bekenntnisses natürlich von der Zahl der Konferenzteilnehmer ab. Derzeit scheint es so, als ginge es auf dem Bürgenstock vor allem um eine Selbstbestätigung der Freunde der Ukraine.

Für die Schweiz als Ausrichter des Treffens stellt sich indessen die Frage der internationalen Reputation. Das reiche Land ist zuletzt immer wieder – unter anderem aus Berlin – dafür kritisiert worden, im Vergleich nur wenig Hilfe für die Ukraine zu leisten. Anfang Juni lehnte der Schweizer Ständerat auch noch einen Sonderfonds ab, in dem unter anderem fünf Milliarden Franken für den Wiederaufbau der Ukraine vorgesehen waren.

Die Schweiz begründet diese Zurückhaltung mit ihrer Neutralität. Auch die Diskussion um die Rolle des Landes in Europa könnte noch einmal angefacht werden, wenn die Konferenz am Wochenende zu nichts Konkretem führt.