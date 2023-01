Nach einem strafmildernden Urteil in einem Vergewaltigungsfall demonstrierten 2021 Hunderte Frauen vor dem Appellationsgericht in Basel.

Von Isabel Pfaff, Bern

Morena Diaz trug lange Hosen und einen dicken Pullover, als es passierte. Sie sagte mehrmals Nein. Sie wehrte sich sogar körperlich. Trotzdem: Die Schweizerin, 29 Jahre alt, ehemalige Lehrerin und heute Influencerin und Aktivistin, wurde vor vier Jahren vergewaltigt. Von einem Freund, in dessen Wohnung, nach gemeinsamem Abendessen und Filmschauen. "Ich fühlte mich geborgen", so beschreibt Diaz den Abend auf ihrem Blog. "Und doch ist es passiert. (...) Er hat meine unzähligen Bitten, aufzuhören, ignoriert und sich genommen, was er wollte."

Es ist Januar 2020, als Morena Diaz den Übergriff auf ihrem Blog öffentlich macht, der damals ein gutes Jahr zurückliegt. "Ich habe das gemacht, weil ich besser damit abschließen wollte", sagt Diaz heute. Doch dann meldet sich die Kantonspolizei bei ihr. Vergewaltigung ist in der Schweiz ein Offizialdelikt, die Strafverfolgungsbehörden müssen also ermitteln, wenn es Hinweise gibt. Diaz entschließt sich schließlich, auch selbst Anzeige zu erstatten.

Viele Arten von Vergewaltigung fallen bislang durchs Raster

Inzwischen ist ihr einstiger Bekannter in zweiter Instanz (noch nicht rechtskräftig) verurteilt - wegen sexueller Nötigung. Vergewaltigung hatte ihm nicht einmal die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, denn die ist in der Schweiz sehr eng definiert: Sie liegt nur dann vor, wenn ein Mann mit seinem Penis vaginal in eine weibliche Person eindringt. Zusätzlich muss er sie nötigen, also Drohungen, physische oder psychische Gewalt anwenden.

Vaginales Eindringen mit den Fingern, wie in Morena Diaz' Fall, definiert noch keine Vergewaltigung, und auch das Übergehen eines klaren Neins reicht nicht aus. "Ich hatte Glück, dass ich mich anfangs noch gewehrt habe, sonst wäre er wohl nicht mal wegen sexueller Nötigung verurteilt worden", sagt Diaz. Dem Mann droht nun ein Jahr Haft auf Bewährung und - weil er kein Schweizer Staatsbürger ist - ein fünfjähriger Landesverweis.

Morena Diaz' Fall ist exemplarisch für das geltende Schweizer Sexualstrafrecht. Während um die Schweiz herum immer mehr Staaten ihr Rechtssystem verschärfen, gelten in der Eidgenossenschaft weiterhin Regeln, die viele Vergewaltigungen gar nicht erfassen: sexualisierte Gewalt an Männern zum Beispiel, oder Fälle, bei denen sich die Opfer aus Angst oder Schock nicht wehren konnten. Die Berner Juristin Nora Scheidegger, die zum Schweizer Sexualstrafrecht promoviert hat, bezeichnet die aktuelle Rechtslage deshalb als "unvollständig" und "veraltet".

Doch es bewegt sich etwas - auch wegen Frauen wie Morena Diaz. Seit einigen Jahren arbeitet das Schweizer Parlament an einer Reform des Sexualstrafrechts. Anfangs ging es lediglich um kleinere Änderungen, etwa darum, auch Übergriffe an Männern ahnden zu können oder andere Formen des Eindringens als Vergewaltigung zu werten. Aber inzwischen hat sich die Reform stark weiterentwickelt.

Mindestens der Grundsatz "Nein heißt Nein" soll künftig gelten

Begleitet von einer lauten Kampagne von Amnesty International und zahlreichen Frauenprotesten, an denen auch Morena Diaz teilnahm, entschieden sich die Abgeordneten, von einer Vergewaltigungsdefinition abzurücken, die auf Nötigung und Widerstand basiert. Das neue Sexualstrafrecht, so viel steht jetzt schon fest, wird den Willen von Sexualpartnern ins Zentrum rücken. Mindestens soll der Grundsatz "Nein heißt Nein" gelten: Diese sogenannte Widerspruchslösung, die seit 2016 auch in Deutschland gilt, definiert sexuelle Handlungen als Vergewaltigung, wenn sie gegen den Willen der anderen Person geschehen. Ein Nein ist also entscheidend - egal ob das Gegenüber es verbal oder nonverbal äußert.

Doch Morena Diaz und viele andere Aktivistinnen und Betroffene sind noch nicht zufrieden. "Klar, wären diese Änderungen 2018 schon in Kraft gewesen, hätte sich der Täter in meinem Fall wohl wegen Vergewaltigung verantworten müssen", sagt sie. Doch ihr geht es nicht nur um ihren Fall, sondern ums Prinzip - auch, weil sie inzwischen eine kleine Tochter hat. Sie sagt: "Alles, was ohne Zustimmung im sexuellen Bereich passiert, ist ein Gewaltakt." Statt der Widerspruchslösung will Diaz die sogenannte Zustimmungslösung, kurz: "nur Ja heißt Ja". Dafür kämpft die Influencerin, die sonst für "Body Positivity" und Körperpflege wirbt, auf Social Media; auch bei Amnesty International Schweiz setzt sie sich dafür ein.

Der Menschenrechtsorganisation zufolge haben in den vergangenen Jahren 14 europäische Länder die Zustimmungslösung eingeführt, darunter Schweden, Großbritannien, Kroatien und Spanien. Im Grunde folgen die Länder damit den Geboten der Istanbul-Konvention des Europarats: Diesem Abkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zufolge liegt sexualisierte Gewalt immer vor, wenn es an Zustimmung fehlt. Entsprechend musste die Schweiz - auch ein Unterzeichnerstaat - jüngst eine Rüge einstecken. Die Expertenkommission des Europarats, die die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht, hat in einem Bericht vom November nicht nur die geltende Rechtslage in der Schweiz kritisiert, sondern auch angemahnt, dass "Nein heißt Nein" die Vorgaben der Konvention "nicht ganz" erfülle.

Morena Diaz empfand ihren Prozess als demütigend

Trotzdem ist die Zustimmungslösung umstritten. Kritiker bemängeln, dass es damit faktisch zu einer Umkehr der Beweislast komme und so das im Strafrecht zentrale Prinzip "im Zweifel für den Angeklagten" geschwächt werde. Die Befürworter bestreiten das. Und sie betonen, dass es diese Änderung brauche, um Vergewaltigungen besser strafverfolgen zu können. Tatsächlich hat eine repräsentative Umfrage ergeben, dass in der Schweiz mindestens jede fünfte Frau ab 16 Jahren schon eine ungewollte sexuelle Handlung erlebt hat. Juristisch gewehrt haben sich jedoch nur die wenigsten: gerade einmal acht Prozent. Rund 60 Prozent der Frauen, die nicht zur Polizei gegangen sind, gaben an, dass sie davon ausgingen, chancenlos zu sein. Ebenso viele hatten Angst, dass man ihnen nicht glaubt.

Auch Morena Diaz empfand ihren Prozess als demütigend. "Ein Richter forderte mich sogar auf, die Szene nachzuspielen, in der ich den Mann darum gebeten habe, aufzuhören." Von der Zustimmungslösung erhofft sie sich einen veränderten Fokus bei den Ermittlungen: Es soll nicht mehr nur darum gehen, ob und wie sehr sich eine Frau gewehrt hat, sondern auch darum, ob sich ihr Gegenüber wirklich ihrer Einwilligung versichert hat. "Das ist keine Beweislastumkehr. Am Ende muss die Staatsanwaltschaft trotzdem die Schuld des Angeklagten beweisen."

Vor wenigen Wochen, am 5. Dezember, errangen Diaz und ihre Mitstreiterinnen einen Etappensieg: Der Nationalrat, die große Kammer des Schweizer Parlaments, stimmte mit 99 zu 88 Stimmen für "Nur Ja heißt Ja". Nimmt die Schweiz bei der Modernisierung ihres Sexualstrafrechts womöglich zwei Schritte auf einmal?

"Abwarten", sagt Morena Diaz. Denn die kleine Kammer des Parlaments, der Ständerat, hat sich im Sommer für "Nein heißt Nein" ausgesprochen. Erst wenn sich beide Räte einig sind, kommt es zur Reform. Diaz hat außerdem nachgezählt: Im Nationalrat stimmten mehr als 70 Prozent der Frauen für die Zustimmungslösung, aber nur ein Drittel der Männer. Setzt sich dieser Trend auch bei der nächsten Abstimmung im Ständerat fort, hat "Ja heißt Ja" wohl eher schlechte Chancen: In der kleinen Kammer besetzen Männer fast drei Viertel der Sitze.