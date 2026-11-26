Dieses Referendum verrät auch viel über die Schweizer Politik. Denn ursprünglich ging es mal um mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Vorlage zur Änderung des Waffenexportgesetzes, über das die Schweizer am Sonntag abstimmen, schließt die Ukraine nun aber explizit davon aus. Wie konnte das passieren?
Referendum über RüstungsexporteDie Ukraine bekommt keine Schweizer Waffen – so oder so
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Am Sonntag stimmen die Schweizer über ihre Gesetze für Waffenexporte ab. Es geht um die Zukunft ihrer Rüstungsindustrie, die Ukraine und am Ende auch um die Frage, wie neutral man heute bleiben kann.
Von Nicolas Freund, Zürich
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