Am Sonntag stimmen die Schweizer über ihre Gesetze für Waffenexporte ab. Es geht um die Zukunft ihrer Rüstungsindustrie, die Ukraine und am Ende auch um die Frage, wie neutral man heute bleiben kann.

Dänemark durfte keine in der Schweiz gekauften Schützenpanzer vom Typ Piranha - hier ein solches Fahrzeug in Deutschland - an die Ukraine liefern.

Dieses Referendum verrät auch viel über die Schweizer Politik. Denn ursprünglich ging es mal um mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Vorlage zur Änderung des Waffenexportgesetzes, über das die Schweizer am Sonntag abstimmen, schließt die Ukraine nun aber explizit davon aus. Wie konnte das passieren?