Von Isabel Pfaff, Bern

Wird das der Befreiungsschlag? Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haftet der Schweiz in Europa ein schlechtes Image an. Insbesondere, weil sie sich nicht an Waffenlieferungen an Kiew beteiligen will - auch nicht indirekt. Gesuchen aus Deutschland, Dänemark und Spanien, Rüstungsgüter aus Schweizer Herstellung an die Ukraine weitergeben zu dürfen, hat Bern im vergangenen Jahr stets eine Absage erteilt. Eine solche Weitergabe verstoße gegen die Schweizer Neutralität, hieß es.