Erst im Oktober hatte die Schweiz ihr diplomatisches Büro in Pjöngjang wiedereröffnet, nun muss es auf Anordnung Nordkoreas schon wieder schließen. Der diplomatische Vertreter, Sylvain Astier, muss das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen. Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hatte bereits mit diesem Schritt gedroht, der nun offenbar umgehend umgesetzt wurde.
NordkoreaPjöngjang schließt neues Schweizer Diplomatenbüro
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Erst Ende Oktober war die diplomatische Vertretung der Schweiz in Nordkorea wiedereröffnet worden. Die Schließung ist ein Rückschlag für die Schweizer Diplomatie.
Von Nicolas Freund, Zürich
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