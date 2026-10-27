Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieSchweizer Außenminister besucht Nordkorea

Lesezeit: 2 Min.

Der Schweizer Bundesrat Ignazio Cassis reist von Donnerstag bis Samstag nach Nord- und Südkorea.
Der Schweizer Bundesrat Ignazio Cassis reist von Donnerstag bis Samstag nach Nord- und Südkorea.
Foto: Anthony Anex

Die Schweiz öffnet ihre diplomatische Vertretung in Pjöngjang wieder. Der Schritt ist nicht ganz uneigennützig.

Von Nicolas Freund, Zürich

SZ bei Google bevorzugen

Asien ist in dieser Woche ein beliebtes Reiseziel europäischer Politiker. Bundeskanzler Friedrich Merz besucht Singapur, Japan und Südkorea. Dort könnte er Ende der Woche in Seoul auch gleich noch einen Termin mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis (FDP) ausmachen. Der reist an diesen Tagen ebenfalls nach Asien, allerdings auf einer etwas anderen Route als der Bundeskanzler. Cassis besucht nämlich auch Nordkorea (DVRK). Es ist der erste Besuch eines Schweizer Außenministers in Nordkorea seit 2003.

Zur SZ-Startseite

Flucht aus Nordkorea
:Auf Umwegen in die Freiheit

Die Ukraine schickt zwei nordkoreanische Kriegsgefangene nach Südkorea – und zwei Athleten aus Nordkorea beantragen Asyl in Japan. Trotzdem steht das Regime in Pjöngjang besser da denn je.

SZ PlusVon David Pfeifer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite