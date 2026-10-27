Asien ist in dieser Woche ein beliebtes Reiseziel europäischer Politiker. Bundeskanzler Friedrich Merz besucht Singapur, Japan und Südkorea. Dort könnte er Ende der Woche in Seoul auch gleich noch einen Termin mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis (FDP) ausmachen. Der reist an diesen Tagen ebenfalls nach Asien, allerdings auf einer etwas anderen Route als der Bundeskanzler. Cassis besucht nämlich auch Nordkorea (DVRK). Es ist der erste Besuch eines Schweizer Außenministers in Nordkorea seit 2003.