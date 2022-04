Helfen bald auch Schweizer beim Verladen? Bundeswehrpanzer vom Typ "Marder" werden in Litauen als Teil der Nato-Strategie in Osteuropa stationiert.

Der Krieg in der Ukraine wirft in der Schweiz alte Gewissheiten über den Haufen. Nun diskutieren die Eidgenossen über eine engere Anbindung an die EU - und sogar an die Nato. Droht das Ende der Schweizer Neutralität?