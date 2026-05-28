Am Bahnhof im schweizerischen Winterthur hat ein Mann nach Polizeiangaben am Donnerstag drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei verhaftet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Zu möglichen Motiven des Mannes äußerte sie sich zunächst nicht. Augenzeugen, die in Schweizer Medien zitiert werden, berichten, der Mann habe „Allahu Akbar“ gerufen. Laut Schweizer Rundfunk soll der Mann islamistisch radikalisiert worden sein und als „psychisch gestört“ gelten. Die drei Opfer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sagte nichts über die Schwere ihrer Verletzungen. Am Bahnhof war ein Gelände weiträumig abgesperrt. Dahinter war die Spurensicherung im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich am Morgen gegen 8.30 Uhr. Winterthur mit etwa 120 000 Einwohnern liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Konstanz am Bodensee.