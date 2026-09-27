In der Schweiz ist die Neutralitätsinitiative bei einer Volksabstimmung gescheitert. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. Nach ersten Hochrechnungen des Umfrageinstituts gsf.bern lehnten rund 71 Prozent der Abstimmenden den Vorstoß ab, eine sehr strikte Auslegung der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben.

Hinter dem Vorstoß stand die Vereinigung „Pro Schweiz“, die der wählerstärksten Partei, der rechtskonservativen SVP, nahesteht. Vorbei sei der Kampf trotz Niederlage nicht, sagte SVP-Urgestein Christoph Blocher (85) schon vorher: „Wenn wir verlieren, kommen wir halt wieder.“ Nach eigener Darstellung geht es „Pro Schweiz“ in erster Linie um Krieg und Frieden. Dass auch die Wirtschaft profitieren würde, räumt sie freimütig ein. Mit einer Friedenstaube auf den Plakaten und dem Slogan „Kein Krieg“ wollte sie suggerieren, dass die Schweiz mit einer strikten Neutralität vor Angriffen besser geschützt wäre. Blochers Familie gehört das weltweit tätige Unternehmen Ems Chemie, das auch zwei Werke in Russland hat.

Bei dieser Abstimmung sei es um den Ruf der Schweiz gegangen, sagte die Direktorin des Wirtschaftsverbandes Economiesuisse, Monika Rühl. „Wir wollen nicht als Kriegsgewinner gelten oder als die, die Sanktionen umgehen.“ Die Bevölkerung habe ein Korsett abgelehnt, das die Zusammenarbeit mit Partnerländern eingeschränkt hätte.

Die Schweizer Neutralität ist international seit 1815 garantiert. Sie muss sich aus Kriegen und Verteidigungsbündnissen wie der Nato heraushalten. „Pro Schweiz“ kritisiert, dass die Regierung in Bern nach anfänglichem Zögern 2022 nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die EU-Sanktionen gegen Russland weitgehend umgesetzt hat. Die Initiative wollte eine strikte Auslegung der Neutralität in die Verfassung schreiben, auch Kooperationen mit Verteidigungsbündnissen verbieten, außer, wenn das Land militärisch angegriffen wird oder ein solcher Angriff bevorsteht. Nur von den Vereinten Nationen abgesegnete Sanktionen wollte sie erlauben – was beispielsweise Russland nach dem Überfall auf die Ukraine mit seinem Veto im Weltsicherheitsrat verhindert hätte.