31. August 2018, 19:01 Uhr Schweiz Lizenz zum Spionieren

Detektive spüren möglichen Sozialhilfebetrügern nach, oft ermitteln sie verdeckt, setzen GPS-Sender ein. Kritiker sehen die Privatsphäre verletzt und fordern strengere Regeln.

Von Charlotte Theile , Basel

Gerade hatte Oliver Wilden noch gesprochen. Ein schneller Redefluss, es ging um GPS-Tracker, unangemeldete Hausbesuche und Sozialhilfeempfänger, bei denen, ganz klassisch, ein Sportwagen in der Garage parkt. Jetzt ist er plötzlich still. Wilden beugt sich vor, schaut sich um. Am anderen Ende des Raumes sind zwei Rentnerinnen ins Gespräch vertieft. Noch weiter entfernt liest ein Mann Zeitung. Wilden mustert ihn kurz, entscheidet dann, dass alles in Ordnung ist. "Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben?"

Eine Berufskrankheit. Oliver Wilden weiß, wie schnell ein Gespräch abgehört werden kann, wie schnell ein unbedachter Satz in einer Akte landet und von dort aus beginnt, ein Leben zu zerrütten. Seine Firma, die Sowatch, wirbt mit dem Slogan "Wir sorgen für klare Sachverhalte" um Aufträge von Gemeinden. "Sozialinspektor" ist der Begriff, den Wilden für seine Tätigkeit gebraucht, viele andere würden es weniger sachlich ausdrücken.

Einer, der in der Branche tätig ist, sagt: Oft geben Ex-Partner Hinweise - aus Rache

Es gibt wohl keinen Berufsstand, der in der Schweiz so viel diskutiert wird, wie jener von Oliver Wilden. Im Oktober 2016 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einer Frau Recht gegeben, die von ihrer Unfallversicherung observiert worden war. Verdeckte Ermittlungen sind in der Schweiz keine Seltenheit - die Richter in Straßburg aber fanden, den oft massiven Eingriffen in die Privatsphäre von Sozialhilfeempfängern, Krankenversicherten oder Arbeitslosen fehle die rechtliche Grundlage. Also besserte der Nationalrat in Bern nach - und verschaffte den Sozialdetektiven im Frühjahr 2018 weitreichende Befugnisse. Selbst Überwachungen mit GPS-Sendern oder Drohnen, in der Praxis zum Teil längst etabliert, sollen nach dem Willen des Parlaments zulässig sein, wenn möglichen Betrügern hinterher recherchiert wird.

Doch dann regte sich unerwarteter Widerstand. Innerhalb weniger Wochen hatte eine unabhängige Initiative, zu deren Köpfen die Schriftstellerin und Kolumnistin Sibylle Berg und der 21-jährige Aktivist Dimitri Rougy gehören, mehr als 50 000 Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt. Im November entscheidet die Schweiz in einem Referendum darüber, wie Sozialinspektoren und Detektive künftig arbeiten werden.

In einem weitläufigen Café am Basler Hauptbahnhof macht sich Oliver Wilden über eine Laugenstange mit Salami her, zwei, drei Bissen, ein Schluck Cola, fertig. Wilden hat gleich einen Auftrag, das Essen muss schnell gehen. Seine Sowatch ist eine private Firma, zahlreiche Schweizer Gemeinden arbeiten mit ihr zusammen. Wilden beschäftigt zehn Mitarbeiter, die sich nicht nur als Inspektoren, sondern auch als Sozialarbeiter verstehen. Bei Bedarf arbeitet er mit einer Privatdetektei zusammen. Auf dem Display vor ihm erscheinen Überwachungsprotokolle, Beobachtungen, die Leben vermessen: X gibt an, alleine zu wohnen, im Badezimmer aber finden sich drei Zahnbürsten. Y erklärt, zu Hundertprozent arbeitsunfähig zu sein - am vergangenen Montag aber hat er von 10 bis 14 Uhr auf der Baustelle seines Cousins ausgeholfen. Wilden erzählt gern und viel: Wie er einfach mal im Kebab-Laden vorbeigegangen ist, und der Fatima ("Sie arbeitet doch hier?") ganz liebe Grüße von seiner fiktiven Ehefrau ausgerichtet hat. Ob ihn solche Geschichten belasten? Wilden schüttelt den Kopf. "Es geht um soziale Gelder, die wir alle gemeinsam einzahlen. Sie sollen Bedürftigen zur Verfügung stehen - wenn die Versicherungen ausgenutzt werden, geht diese Logik kaputt."

Die Schriftstellerin Sibylle Berg, Dimitri Rougy und weitere Mitstreiter haben ein Referendum durchgesetzt, es soll im November stattfinden. (Foto: Adrian Reusser/dpa/picture alliance/Keystone)

Dann berichtet Wilden von den anderen Fällen. Aufträge von Gemeinden, die er abgelehnt hat, weil kein hinreichender Verdacht bestand. Menschen, die er aufgesucht hat - und die in Wirklichkeit deutlich mehr Sozialhilfe hätten erhalten müssen. Selbstverständlich kläre er die Menschen dann über ihre Rechte auf, sagt Wilden. Er spricht von "aufsuchender Sozialinspektion", einem "ganzheitlichen Konzept", das viel besser funktioniere als die pflichtbewussten Kontrollen, die etwa die deutschen Hartz-IV-Behörden machen würden. Wilden, der als junger Mann mit einem Restaurant pleite gegangen ist, weiß, was es bedeutet, auf Hilfe angewiesen zu sein. Oft, sagt er, spüre er eine Verbindung zu den Menschen über die er Informationen sammelt. Wilden sagt, er versucht, so transparent wie möglich zu sein.

In der Schweiz ist er damit ein echtes Vorbild. Einer der wenigen Inspektoren, die mit Medien über ihre Tätigkeit sprechen wollen, selbst in einem Artikel der linken Wochenzeitung kommt er gut weg - auch weil er kritisch Position bezieht, zu dem, was andere Detektive machen.

"Vielen geht es nur darum, ihre Auftraggeber in der Versicherung oder Gemeinde zufriedenzustellen", sagt Wilden. Im Klartext: Wenn sich ein Sachverhalt nicht beweisen lässt, wird nachgeholfen. Ein Skandal? Nicht wirklich. Viele Schweizer sind dafür, Sozialdetektiven weitgehend freie Hand zu lassen. Die Debatte im Nationalrat ging im Rekordtempo vonstatten, selbst die Sozialdemokraten ließen lieber die Finger von dem Thema. Zu präsent ist die Erinnerung an einen BMW, der am 1. Mai 2007 bei einer Demonstration angezündet wurde - und, wie sich später herausstellen sollte, einer Sozialhilfeempfängerin gehörte. Die Empörung, die damals durch das Land schwappte, war groß. Zuvor hatte die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei die "Scheininvaliden", vorzugsweise jene mit Migrationshintergrund, als Wahlkampfthema entdeckt. Die Debatte über ungerechtfertigte Ton- und Bildaufnahmen ist im Vergleich zu diesen Aufregerthemen kaum mehr als ein Intellektuellen-Hobby.

Anders als Deutschland hat die Schweiz keine Erfahrung mit diktatorischen Regimen und ihren Spitzeln. Der Spielfilm "Die Schweizermacher" von 1978, in dem einbürgerungswillige Ausländer bis ins kleinste Detail durchleuchtet werden, dokumentiert allerdings, dass das Ausspionieren durchaus Tradition hat. Andererseits: Die Diskretion der Schweizer ist nicht nur im Bankensektor sprichwörtlich. Polizei und Staatsanwaltschaften verweigern für gewöhnlich jede Auskunft - mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte.

Wie das Referendum im November ausgehen wird, ist offen. Das Komitee, das den Urnengang erzwungen hat, setzt auf Einzelschicksale. Es berichtet von Menschen, die durch die ständige Observation paranoid wurden und nun hinter jeder freundlichen Frage einen verdeckten Ermittler vermuten. Zudem wollen die Aktivisten zeigen, wie wenig es braucht, um eine Überwachung auszulösen: Ein Kind, das auf dem Schulhof mit Papis Autos angibt, ein Sozialarbeiter, der ein komisches Gefühl hat. Oliver Wilden sagt: "Etwa die Hälfte der Hinweise kommen von Ex-Partnern und aktuellen Partnern. Es geht dann um Rache." Noch viel normaler: Mit dem Detektiv zu drohen. Der "Versicherung mal einen Tipp geben" sei in Schweizer Beziehungen ein Satz, der im Streit ziemlich häufig ausgesprochen werde.

Das Treffen ist fast vorbei, Wilden klappt den Laptop zu. Wie er im November abstimmen werde? Er sei sich noch nicht sicher, sagt der Sozialinspektor. Dann geht er wieder in Lauerstellung. Das Handy, da auf dem Tisch: Ob man damit gerade etwas aufgezeichnet habe? Ein Foto gemacht? Wilden schaut ernst, man solle ihm nichts vormachen. "Aufgrund meiner Lebens- und Berufserfahrung kenne ich unzählige Tricks. "