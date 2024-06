Kehrtwende in der Schweiz: Das neutrale Land will nun offenbar doch Schweizer Waffen an die Ukraine liefern lassen, zumindest indirekt. Laut übereinstimmenden Medienberichten stimmte die Sicherheitspolitische Kommission (SiK) des Nationalrats mit knapper Mehrheit für eine Neuregelung im Kriegsmaterialgesetz, das solche Exporte bisher verhindert. Diesen Entwurf legt sie nun dem Parlament vor.

Die Schweiz versteht sich als neutrales Land und exportiert selber keine Waffen an ein kriegsführendes Land wie die Ukraine. International erregte sie immer wieder großen Unmut, weil sie sich auch weigerte, anderen Staaten die Lieferung von Waffen oder Munition zu erlauben, die aus Schweizer Beständen oder Produktion stammen. Üblicherweise sichern sich Staaten in solchen Fällen ein Mitspracherecht bei Exporten anderer Länder. So verwehrte die Schweiz Deutschland beispielsweise die Weitergabe von Flugabwehr-Munition für Gepard-Panzer, die die Bundesrepublik einst aus der Schweiz erhalten hatte; auch lehnte der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, das Ansinnen ab, knapp 100 Leopard-1-Kampfpanzer aus dem eigenen Land an die Herstellerfirma Rheinmetall in Deutschland zurückzugeben. Daneben wurde Dänemark und Spanien die Lieferung von Schützenpanzern und Geschützen verwehrt.

Die Schweiz, die erst am vergangenen Wochenende eine Ukraine-Friedenskonferenz ausgerichtet hatte, steht international seit eineinhalb Jahren unter hohem Druck, diesen gesetzlichen Zwang zum Veto zu überdenken. Die Kommissionsmehrheit schlägt nun vor, das Nichtwiederausfuhr-Verbot für Länder zu lockern, die über ähnliche Mechanismen für die Exportkontrolle verfügen wie die Schweiz und zudem mit der Schweiz ähnliche Werte teilen. Die Nichtwiederausfuhr-Erklärung soll für diese Länder auf fünf Jahre befristet werden, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Exporte sollen nur erlaubt werden, wenn es um die Selbstverteidigung eines Landes geht und wenn dieses Land keine schweren Menschenrechtsverletzungen begeht oder die Waffen gegen das eigene Volk einsetzt.