28. Mai 2019, 18:49 Uhr Schweiz In der Zwickmühle

Das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union ist von größter Tragweite für die Eidgenossenschaft. Und Brüssel wird langsam ungeduldig. Aber die Regierung in Bern muss es vielen Seiten rechtmachen, und so könnte es noch weiter dauern.

Von Isabel Pfaff , Bern

Der Streit um ein Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union wird wohl noch länger dauern. Obwohl sich der Bundesrat, das Schweizer Regierungsgremium, noch nicht offiziell geäußert hat, haben sich einzelne Regierungsmitglieder in den vergangenen Tagen deutlich dafür ausgesprochen, erneut mit Brüssel zu reden. Das Abkommen habe "nicht die notwendige Qualität" und sei "nicht mehrheitsfähig", sagte Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer. Wirtschaftsminister Guy Parmelin, wie Maurer von der rechtskonservativen SVP, sagte am Sonntag: "Wir müssen nochmals verhandeln." Eine rasche Unterzeichnung des seit Dezember vorliegenden Vertragsentwurfs wird so immer unwahrscheinlicher.

Der Vertrag, den das Außenministerium in Bern in rund vier Jahren mit Brüssel erarbeitet hat, soll die Beziehungen im Bereich Binnenmarkt neu regeln. Die vielen bilateralen Verträge zwischen Schweiz und EU sollten gebündelt und dafür gesorgt werden, dass die Schweiz rechtliche Änderungen, welche die Teilnahme am Binnenmarkt betreffen, automatisch übernimmt. Seit der Entwurf auf dem Tisch liegt, hat der Bundesrat noch keine Stellung bezogen. Er schickte den Text in eine dreimonatige Konsultationsphase. Parlament, Kantone, Parteien, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Hochschulen sollten bis Mitte April ihre Meinung kundtun. Viele sagten grundsätzlich Ja zum Entwurf, forderten aber Nachbesserungen. Strittig sind vor allem Lohnschutz, mögliche neue Rechte für EU-Bürger und dass sich die Schweiz in Streitfällen an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs orientieren muss. Die Vorbehalte sind für die Regierung nicht irrelevant, die Bevölkerung hat das letzte Wort: Sie kann das Referendum gegen das Abkommen ergreifen.

Seit Sonntag weiß man, dass sie das ziemlich sicher tun wird, bleibt es beim jetzigen Vertragstext. Eine repräsentative Umfrage des Tamedia-Verlags zeigt, dass nur 20 Prozent der Befragten das Abkommen in jetziger Form unterstützen. 26 Prozent lehnen ein Abkommen ganz ab. 41 Prozent möchten, dass der Bundesrat nachverhandelt. Genau das ist für Brüssel keine Option: "Die Verhandlungen sind abgeschlossen", betonte Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission, im Schweizer Fernsehen. Brüssel erwarte bis Ende Juni ein Bekenntnis zum Vertrag. Selmayr warnte, die künftige EU-Kommission werde mit großer Wahrscheinlichkeit eher noch härter gegenüber der Schweiz auftreten. Der Bundesrat sitzt in einer Zwickmühle. Im Juni will er sich äußern.