Ein Flashmob in Lausanne zum Internationalen Frauentag am 7. März vergangenen Jahres.

In der Schweiz sind Kitaplätze so teuer, dass selbst Ärztepaare sie sich nicht immer leisten können. Auch sonst liegt bei der Gleichstellung noch einiges im Argen - auch für Männer. Jetzt erhöht das Bundesgericht den Druck.

Von Isabel Pfaff, Bern

Kitaplätze, ganztags, für drei Kinder? Bettina Balmer muss lachen. "Das war einfach nicht drin." Die Zürcherin ist 55 Jahre alt und Kinderchirurgin, auch ihr Mann ist Arzt. Ein wohlsituiertes Ehepaar, aber eine Vollzeit-Kitabetreuung für ihre Kinder wäre selbst für sie enorm teuer geworden. "Für uns war es praktischer und sogar günstiger, eine Kinderfrau zu engagieren."

Bettina Balmers Fall klingt nach einem Luxusproblem. Tatsächlich aber ist externe Kinderbetreuung in der Schweiz ein Luxusgut, das selbst für wohlhabende Eltern kaum bezahlbar ist. Ein gleichberechtigtes Berufsleben von Eltern lässt sich deshalb nur schwer organisieren - und das ist bei Weitem nicht der einzige Grund, weshalb die deutschen Nachbarn zuweilen etwas staunend auf das familienpolitisch so konservative Land blicken. Zwar wird auch in der Schweiz heftig über den Gender-Pay-Gap, über Vaterschaftsurlaub und Frauenquoten gestritten. Aber an den gesellschaftlichen Strukturen hat sich bislang nur wenig geändert.

Nun legt plötzlich das Schweizer Bundesgericht vor. In fünf Grundsatzurteilen demontierten die Richter in Lausanne kürzlich die als Versorgungsinstitution verstandene Ehe. Das Gericht berief sich dabei unter anderem auf "die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse".

Auch mit 45 kann man noch arbeiten

Dem Gericht zufolge sollen künftig die Unterhaltszahlungen für Kinder und Ehepartner im Scheidungsfall einheitlich berechnet werden. Bislang hatten Kantone darüber entschieden, und häufig wurden die Männer dabei zur Unterhaltszahlung verdonnert. Zweitens hob das Bundesgericht die sogenannte 45er-Regel auf, jenen Grundsatz, der davon ausging, dass es Ehepartnern ab 45 nicht mehr zuzumuten sei, arbeiten zu gehen, wenn sie während der Ehe nicht berufstätig waren. Und drittens konkretisierte das Gericht den Begriff der "lebensprägenden Ehe". Diese begründet im Scheidungsfall den Anspruch auf Beibehaltung des bisherigen Lebensstandards. Bislang galt eine Ehe als lebensprägend, wenn sie zehn Jahre gedauert oder Kinder hervorgebracht hat. Künftig wird jeder Fall individuell beurteilt.

Damit haben die Richter einen Schritt in Richtung Gleichstellung gemacht. Ähnlich wie bei der Reform des deutschen Unterhaltsrechts 2008, bei der das sprichwörtliche Prinzip "Einmal Chefarztgattin, immer Chefarztgattin" aufgehoben wurde, müssen nun auch in der Schweiz beide Ehepartner mehr auf wirtschaftliche Eigenständigkeit achten. Nur: Überholt die Rechtsprechung damit nicht die Schweizer Realität?

"Grundsätzlich sind diese Urteile natürlich gut", sagt Bettina Balmer. "Aber was ist jetzt mit den Frauen, die berufliche Einschränkungen auf sich genommen haben in dem Glauben, dass sie im Scheidungsfall geschützt sind?" Balmer hat selbst lange reduziert gearbeitet, um mehr für die drei Kinder da zu sein. Ihr Mann wurde in der Zwischenzeit Professor. So wie Balmer geht es vielen Schweizerinnen. Bestimmte Gesetze und Grundsätze lassen sie in eine Art Teufelskreis geraten, an dessen Ende häufig eine löchrige Karriere, selten Chefinnenposten und eine im Vergleich deutlich niedrigere Rente stehen.

"Da muss man ziemlich motiviert sein."

Gleichstellungspolitisch hakt es vor allem an vier Stellen. Erstens: am Steuersystem. Verheiratete werden in der Schweiz zusammen veranlagt. Die Wahl zwischen getrennter und gemeinsamer Besteuerung wie etwa in Deutschland haben Eheleute in der Schweiz nicht. Stattdessen werden ihre Einkommen zusammengezählt und mit dem entsprechenden (hohen) Satz besteuert. Insbesondere wenn beide Partner in ähnlichem Maß arbeiten gehen, zahlen sie mehr Steuern, als wenn sie einzeln veranlagt würden. Unterm Strich liefert dieses Modell einen Anreiz für das alte Versorger-Modell, bei dem nur einer arbeitet. Ein paar Kantone kennen zwar das auch in Deutschland mögliche Ehegattensplitting. Das benachteiligt Ehepaare weniger, aber auch hier fahren sie besser, wenn sie nach dem traditionellen Modell leben.

"Da muss man ziemlich motiviert sein, trotzdem arbeiten zu gehen", sagt Ärztin Bettina Balmer. Als ihre Kinder noch kleiner waren und sie Teilzeit arbeitete, blieb von ihrem Lohn abzüglich der Steuern nicht viel übrig. Sie arbeitete trotzdem weiter. Andere Frauen, erzählt Balmer, tun sich das nicht an. "Ich sehe reihenweise Krankenpflegerinnen, die komplett abspringen, obwohl sie so gefragt sind." Tatsächlich verschwinden rund 20 Prozent der Schweizerinnen mit Kindern für einige Jahre ganz vom Arbeitsmarkt. Und das, obwohl es abgesehen von 14 Wochen bezahltem Mutterschaftsurlaub keine Elternzeit und damit auch keinen Kündigungsschutz gibt. Dass Schweizer Frauen teils gar nicht - und wenn, dann mehrheitlich in Teilzeit - arbeiten, hat also nicht nur kulturelle, sondern auch steuerliche Gründe.

Verstärkt wird der Effekt, zweitens, durch die teure Kinderbetreuung. Im Vergleich zu ihren Nachbarländern gibt die öffentliche Hand in der Schweiz deutlich weniger aus für Kinderbetreuung. Eltern zahlen also bis zu zwei Drittel der Kosten eines Betreuungsplatzes selber, was sich bei einem vollen Platz schnell auf 2000 Franken (rund 1800 Euro) belaufen kann. Obwohl einige Kantone Förderung anbieten, bleiben die Kosten oft so hoch, dass viele ihre Kinder nur wenige Tage pro Woche in die Kita bringen. Die meisten Eltern behelfen sich mit einem Mix aus Teilzeit, Kita und Großeltern. Andere, wie Bettina Balmer, lösen das Problem über eine Nanny. Werden die Kinder größer, bleibt das Problem meist bestehen, da das Angebot an Hortplätzen die Nachfrage häufig nicht deckt. Und auch hier gilt: Die Unterstützung durch die öffentliche Hand ist in der Tendenz eher gering.

Drittens sind Männer und Frauen bei den Renten nicht gleichgestellt. Als eines der letzten Länder Europas leistet sich die Schweiz ein geschlechtsspezifisches Rentenalter: 64 Jahre bei Frauen, 65 Jahre bei Männern. Was eigentlich ein Relikt aus alten Zeiten ist, in denen man Frauen als nicht so leistungsfähig ansah, gleicht heute faktisch die unterschiedlichen Erwerbsbiografien und ihre Folgen ein wenig aus. Denn obwohl Schweizerinnen wegen des niedrigeren Rentenalters Vorteile haben, erhalten sie laut Eurostat immer noch nur 66 Prozent einer durchschnittlichen Männerrente. In der EU liegt der Schnitt bei rund 72 Prozent.

Ein verwitweter Vater bekommt nichts mehr

Weil jedoch auch in der Schweiz die Rentenkassen leer sind, ist gerade eine Reform in Gang, die das Rentenalter angleichen will. Auch hier gilt: unter Gleichstellungsgesichtspunkten eigentlich wünschenswert. Doch Frauenverbände und linke Politiker wehren sich gegen die Anpassung. Sie halten sie für ungerecht, weil das Schweizer Rentenmodell gleichzeitig niedrige Einkommen - von denen mehrheitlich Frauen betroffen sind - systematisch schlechter versichert.

Und noch einen vierten Punkt gibt es, bei dem in der Schweiz ohne triftigen Grund verschiedene Regeln für Männer und Frauen gelten: die Hinterbliebenenrente. Während Witwen ihre Rente ein Leben lang erhalten, bekommt ein verwitweter Vater kein Geld mehr, sobald seine Kinder volljährig sind. Diese Ungleichbehandlung hat im vergangenen Herbst sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gerügt. Die Schweiz muss das entsprechende Gesetz ändern.

Es tut sich etwas in Sachen Schweiz und Gleichstellung - wenn auch in höchst unterschiedlichem Tempo. Bettina Balmer, die Ärztin, die auch Teilzeitpolitikerin für die liberale FDP ist, will, dass es wenigstens bei den Steuern vorangeht. Zurzeit wirbt sie mit vielen anderen Frauen und Männern für die Einführung der Individualbesteuerung in der Schweiz. "Damit wir Frauen nicht mehr behandelt werden wie im vorletzten Jahrhundert."