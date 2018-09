14. September 2018, 18:56 Uhr Schweiz Ende des Schmusekurses

Bern handelte einst komfortable Verträge mit Brüssel aus. Doch die Zeiten haben sich geändert: Weil die EU angesichts des drohenden Brexits klare Kante zeigen will, muss die Schweiz nun hart um langjährige Privilegien ringen.

Von Charlotte Theile , Zürich

Es gab eine Zeit, in der konnten die Schweizer Unterhändler in Brüssel fast alles erreichen. Zwar hatte eine Volksabstimmung Anfang der Neunzigerjahre den Weg des Landes in die EU verbaut - die Politiker aus Bern waren trotzdem wohlgelitten. In den bilateralen Abkommen, die um die Jahrtausendwende herum entstanden, gelang es den Schweizern, zahlreiche Privilegien und Sonderregeln auszuhandeln. Die EU war zu jener Zeit im Aufwind, der Beitritt der Schweiz zum europäischen Projekt schien eine Frage der Zeit. Fünfzehn Jahre später ...