Von Isabel Pfaff, Bern

Die Schweiz öffnet die zivile Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare. Laut ersten Hochrechnungen und Zwischenresultaten sprachen sich am Sonntag mindestens 63 Prozent der Bevölkerung in einer Volksabstimmung für das entsprechende Gesetz aus, das das Parlament bereits im vergangenen Dezember verabschiedet hatte. Gegner der "Ehe für alle" aus dem rechtskonservativen und religiösen Milieu hatten eine Abstimmung darüber erzwungen. Nun steht dem Gesetz nichts mehr im Wege.

Damit geht die Schweiz, die im westeuropäischen Vergleich eher spät dran ist mit der Öffnung der Institution, noch einen Schritt weiter als Deutschland: Mit der Annahme des Gesetzes dürfen schwule und lesbische Paare nicht nur heiraten und Kinder adoptieren. Lesbischen Paaren steht auch die Samenspende offen, und wenn die beiden Mütter miteinander verheiratet sind, sind beide mit der Geburt des Kindes Eltern im rechtlichen Sinn. Letzteres, die sogenannte Mitmutterschaft, ist in Deutschland nicht möglich: Die nicht-leibliche Mutter muss das Kind adoptieren.

Insbesondere die Samenspende hatte in der Schweiz die meisten Gegner mobilisiert. Die Argumente waren ähnlich denen, die die Union in Deutschland gegen die Mitmutterschaft vorbringt: Väter würden damit an den Rand gedrängt und zum bloßen Erzeuger ohne Rechte degradiert. Das Schweizer Nein-Komitee warnte vor "gesetzlich gewollter Vaterlosigkeit" und warb auf Plakaten mit weinenden Kindern, die sich nach einem Papa sehnen.

Erfolg hatten die Gegner mit dieser Kampagne allerdings nicht. Das Ergebnis der Abstimmung fiel deutlich aus; selbst in den sonst konservativ abstimmenden Kantonen der Zentralschweiz belief sich die Zustimmung auf deutlich über 50 Prozent.

Die Schweizer stimmten am Sonntag auch über eine Volksinitiative der Jungsozialisten ab: Mit ihrer sogenannten 99-Prozent-Initiative wollten die Jusos erreichen, dass Kapitaleinkünfte - also Gewinne etwa aus Dividenden oder aus Vermietung - ab einer bestimmten Schwelle höher besteuert werden als normale Einkünfte. Die Initiative zielte auf das reichste Prozent der Schweizer Bevölkerung und letztlich auf Umverteilung. Die bürgerlich-konservativen Parteien und auch die Regierung lehnten den Vorstoß ab. Am Sonntag scheiterte die Initiative deutlich: 66 Prozent der Abstimmenden lehnten sie laut ersten Hochrechnungen ab. Weil für Volksinitiativen nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch die Mehrheit der Kantone erforderlich ist, musste man das Endergebnis nicht einmal abwarten: Schon am frühen Nachmittag war klar, dass auch die Mehrheit der Kantone Nein zu der Initiative sagt.