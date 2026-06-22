Im Nachhinein hätte es vielleicht doch nicht das Luxushotel auf dem Bürgenstock hoch über dem Vierwaldstättersee sein müssen. Die Verhandlungen, die Iran und USA in dieser Woche in der Schweiz führen, werden auf „Arbeitsebene“ fortgesetzt, was so viel bedeutet wie: Mitarbeiter beider Seiten feilschen um Details, die Entscheider lassen sich erst wieder blicken, wenn dabei etwas herausgekommen ist. Zu berichten gibt es vom Bürgenstock deshalb gerade wenig bis nichts. Das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten war am Wochenende mit zwei Reporterinnen dort. Sie zeigten Bilder vom Buffet im Pressebereich und schrieben, eine Kollegin lese aus Langeweile einen Fantasy-Roman. Außerdem sei es auf der Terrasse sehr heiß.