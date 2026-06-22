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IrankriegDie Schweizer Diplomaten auf der Ersatzbank

Lesezeit: 3 Min.

Nun geht es weiter auf der „Arbeitsebene“: Angehörige der Verhandlungsdelegationen treffen sich im Hotel auf dem Bürgenstock über dem Vierwaldstättersee.
Nun geht es weiter auf der „Arbeitsebene“: Angehörige der Verhandlungsdelegationen treffen sich im Hotel auf dem Bürgenstock über dem Vierwaldstättersee. Nathan Howard/REUTERS

Die Verhandlungen zwischen USA und Iran finden in der Schweiz statt. Vermittler sind aber Katar und Pakistan. Verliert die Schweizer Diplomatie an Einfluss?

Von Nicolas Freund, Zürich

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Im Nachhinein hätte es vielleicht doch nicht das Luxushotel auf dem Bürgenstock hoch über dem Vierwaldstättersee sein müssen. Die Verhandlungen, die Iran und USA in dieser Woche in der Schweiz führen, werden auf „Arbeitsebene“ fortgesetzt, was so viel bedeutet wie: Mitarbeiter beider Seiten feilschen um Details, die Entscheider lassen sich erst wieder blicken, wenn dabei etwas herausgekommen ist. Zu berichten gibt es vom Bürgenstock deshalb gerade wenig bis nichts. Das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten war am Wochenende mit zwei Reporterinnen dort. Sie zeigten Bilder vom Buffet im Pressebereich und schrieben, eine Kollegin lese aus Langeweile einen Fantasy-Roman. Außerdem sei es auf der Terrasse sehr heiß.

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