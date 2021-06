Von Isabel Pfaff, Bern

Auf der ganzen Welt diskutieren die Menschen, mit welcher Politik der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und seinen Folgen beizukommen ist. Die Schweizer dagegen dürfen bald selbst entscheiden: Am 13. Juni befinden die Eidgenossen in einem Referendum über das Covid-19-Gesetz. Es regelt - zeitlich befristet - jene Maßnahmen, für die das Schweizer Epidemien-Gesetz keine Grundlage bietet, die aber weiterhin nötig sind - zum Beispiel Wirtschaftshilfen, Privilegien für Geimpfte oder Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel. Kritiker wollen das Gesetz kippen. Ihre Kernargumente: Die Politik habe das Gesetz erstens am Volk vorbei in Kraft gesetzt, und zweitens enthalte es neben Positivem auch viele schädliche Elemente, etwa Subventionen für Medien.