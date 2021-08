In keinem westeuropäischen Land haben so wenige Menschen die Erstimpfung erhalten wie in der Schweiz. Am Nachschub liegt es nicht. Woran dann?

Von Isabel Pfaff, Bern

In gewisser Weise ist ja auch die Schweiz Heimat eines Covid-Impfstoffs: Zwar haben die Basler Pharmariesen Roche und Novartis selbst kein Vakzin auf den Markt bringen können. Dafür produziert aber ein Pharmazulieferer namens Lonza im Kanton Wallis den Moderna-Wirkstoff in rauen Mengen: Alle der in Europa verimpften Moderna-Dosen kommen derzeit aus Visp. Allerdings zieht das sonst unter Schweizern so wirkmächtige Argument der Swissness in diesem Fall nicht richtig. Die Impfquote der Eidgenossen fällt nämlich überraschend niedrig aus.