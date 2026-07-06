Das Tor zur Unterwelt befindet sich in einem Park in Basel. Dreht man den Schlüssel im Schloss, dann fährt das, was man gerade noch für den Gehweg gehalten hat, langsam nach oben und gibt den Blick frei auf einen schmalen Gang, der in die Tiefe führt. „Das ist ein Kommandoposten für den Zivilschutz des Kantons“, sagt Daniel Jordi, stellvertretender Direktor des Schweizer Bundesamts für Bevölkerungsschutz, und führt die Rampe hinab. „Wir können im Notfall nicht immer horizontal evakuieren, die Schweiz ist zu klein“, sagt er. „Also gehen wir vertikal.“