Die Schweizer Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) hat am Mittwoch in Bern ihren Rücktritt für Ende März angekündigt. Der Bundesrat ist die Regierung der Schweiz, Amherd hatte im vergangenen Jahr auch den Posten der Bundespräsidentin inne, der vergleichbar mit dem des deutschen Bundeskanzlers ist. Sie begründete den Schritt damit, nach 30 Jahren in der Politik Platz für Jüngere machen zu wollen. Amherd hatte sich stets für gute und geregelte Beziehungen der Schweiz zur EU eingesetzt. Im vergangenen Jahr hatte sie zudem 90 Staaten zu einer Ukraine-Konferenz in der Schweiz versammelt. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihren Platz im Bundesrat soll im März bestimmt werden.