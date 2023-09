Schweiz:Botschafterin der Unverstandenen

Livia Leu auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano im Juli 2022. "Wir sind ein Teil der europäischen Wertegemeinschaft", betont die zukünftige Botschafterin.

Unzuverlässig im Ukraine-Krieg, Rosinenpickerei bei EU-Fragen - der Ruf der Schweiz in Europa war schon mal besser. Livia Leu, die künftige Botschafterin in Berlin, findet: Alles halb so wild.