Was passiert, wenn die Schweizer beschließen, ihre Bevölkerung zu begrenzen? Der Ökonom Jan-Egbert Sturm umreißt die wirtschaftlichen und politischen Folgen.

Sollten die Schweizer am Sonntag per Volksabstimmung beschließen, dass nicht mehr als zehn Millionen Menschen im Land leben dürfen, hätte dies weitreichende Konsequenzen. Der Experte Jan-Egbert Sturm erklärt, warum die Bevölkerung so stark gewachsen ist – und welche Instrumente gegen den viel beklagten „Dichtestress“ wirklich helfen würden.