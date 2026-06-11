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Zehn-Millionen-Volksabstimmung„Für ausländische Arbeitskräfte wird die Schweiz dadurch sicher nicht attraktiver“

Lesezeit: 4 Min.

Viele Schweizer klagen über einen „Dichtestress“ in ihren Städten. Im idyllischen Alpsteingebiet ist davon freilich nichts zu spüren.
Viele Schweizer klagen über einen „Dichtestress“ in ihren Städten. Im idyllischen Alpsteingebiet ist davon freilich nichts zu spüren. Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa

Was passiert, wenn die Schweizer beschließen, ihre Bevölkerung zu begrenzen? Der Ökonom Jan-Egbert Sturm umreißt die wirtschaftlichen und politischen Folgen.

Interview von Nicolas Freund, Zürich

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Sollten die Schweizer am Sonntag per Volksabstimmung beschließen, dass nicht mehr als zehn Millionen Menschen im Land leben dürfen, hätte dies weitreichende Konsequenzen. Der Experte Jan-Egbert Sturm erklärt, warum die Bevölkerung so stark gewachsen ist – und welche Instrumente gegen den viel beklagten „Dichtestress“ wirklich helfen würden.

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:Begrenzen die Schweizer ihre Einwohnerzahl auf zehn Millionen?

Am Sonntag stimmen die Eidgenossen über eine Initiative ab, die sich elementar auf ihre Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit der EU auswirken könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

SZ PlusVon Jan Diesteldorf und Nicolas Freund

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