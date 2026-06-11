Sollten die Schweizer am Sonntag per Volksabstimmung beschließen, dass nicht mehr als zehn Millionen Menschen im Land leben dürfen, hätte dies weitreichende Konsequenzen. Der Experte Jan-Egbert Sturm erklärt, warum die Bevölkerung so stark gewachsen ist – und welche Instrumente gegen den viel beklagten „Dichtestress“ wirklich helfen würden.
Zehn-Millionen-Volksabstimmung„Für ausländische Arbeitskräfte wird die Schweiz dadurch sicher nicht attraktiver“
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Was passiert, wenn die Schweizer beschließen, ihre Bevölkerung zu begrenzen? Der Ökonom Jan-Egbert Sturm umreißt die wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Interview von Nicolas Freund, Zürich
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