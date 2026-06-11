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VolksabstimmungBegrenzen die Schweizer ihre Einwohnerzahl auf zehn Millionen?

Lesezeit: 5 Min.

Plakate fordern die Zustimmung oder Ablehnung der „Keine 10-Millionen-Schweiz“-Initiative. Die Gegner warnen mit den Porträts der Präsidenten Trump, Putin und Xi.
Plakate fordern die Zustimmung oder Ablehnung der „Keine 10-Millionen-Schweiz“-Initiative. Die Gegner warnen mit den Porträts der Präsidenten Trump, Putin und Xi. SEBASTIEN BOZON/AFP

Am Sonntag stimmen die Eidgenossen über eine Initiative ab, die sich elementar auf ihre Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit der EU auswirken könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Jan Diesteldorf und Nicolas Freund, Brüssel/Zürich

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An diesem Sonntag entscheiden die Schweizer in einer Volksabstimmung, ob sie ihrem Land eine Bevölkerungsobergrenze von zehn Millionen Einwohnern verpassen wollen. Das würde vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland einschränken. Wird die Initiative angenommen, steht dem Land ein politisches und gesellschaftliches Experiment mit unklarem Ausgang bevor. Denn die Umsetzung sieht unter bestimmten Umständen die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union vor – was die politischen und wirtschaftlichen Regelungen zwischen der Schweiz und der EU infrage stellen würde. Dennoch stößt die Initiative in der Schweiz auf viel Zustimmung. Umfragen sagen eine knappe Entscheidung voraus. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur „10-Millionen-Initiative“.

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