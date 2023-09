Die kleine Kammer des Schweizer Parlaments hat zugestimmt, dass 25 stillgelegte Leopard - 2 -Panzer der Schweizer Armee an Deutschland weitergegeben werden dürfen. Mit der Zustimmung des Ständerats zur sogenannten Außerdienststellung können die Panzer an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall weiterverkauft werden. Der Nationalrat und die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hatten sich bereits für eine solche Weitergabe ausgesprochen. Verteidigungsministerin Viola Amherd sagte während der Debatte: "Neutralitätsrechtlich ist das möglich, und neutralitätspolitisch ist es aus Sicht des Bundesrates und der Mehrheit des Nationalrates im Interesse der Schweiz." So könne man einen Beitrag zur Sicherheit Europas und damit der Schweiz leisten.

Die Schweiz verfügt über insgesamt 96 stillgelegte Leopard-2-Panzer. Im Februar hatte die deutsche Regierung die Schweiz gefragt, ob sie einige dieser Panzer übernehmen könnte. Sie sollen modernisiert und in Nato-Staaten eingesetzt werden, um dort entstandene Lücken aufzufüllen, die wegen Waffenlieferungen an die Ukraine entstanden sind - ein Ringtausch also. Deutschland hatte der Schweiz zugesichert, dass die Panzer nicht an die Ukraine gehen würden. Deshalb sahen die Regierung in Bern und auch eine Mehrheit des Parlaments die Schweizer Neutralität in diesem Fall nicht gefährdet.