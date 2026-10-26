Das Schweizer Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ist normalerweise nicht dafür bekannt, mit seinen Publikationen außerhalb von Fachkreisen für besonders viel Aufregung zu sorgen. In der aktuellen „Lageübersicht der Wirtschaftlichen Landesversorgung“ steht nun aber auf sechs Seiten elfmal das Wort „angespannt“. Das sorgt dann doch für eine gewisse Aufregung. Zwar grundsätzlich „gesichert“, aber dennoch „sehr angespannt“ sei die Lage derzeit bei Mineralölprodukten, also Benzin, Kerosin und Diesel. Engpässe bestehen außerdem bei bestimmten Arten von Tierfutter und einzelnen „Medikamentenwirkstoffen“. Welche das sind, geht aus der Lageübersicht nicht hervor.

Wie andere Länder in Europa leidet auch die Schweiz unter dem Ölengpass, den US-Präsident Donald Trump mit dem Krieg gegen Iran und dem deshalb eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus verursacht hat. Die Preise sind in der Folge auch in der Schweiz stark gestiegen. Laut dem Touring Club Schweiz – dem Pendant zum ADAC – kostete am Montag ein Liter Bleifrei 2,16 Franken (2,33 Euro), ein Liter Diesel sogar 2,45 Franken (2,65 Euro). Tankrabatte, Preisdeckel oder ähnliche Maßnahmen sind in der Schweiz nicht in Kraft und bislang auch nicht geplant.

Die Reserven halten nur für einige Monate

Diskutiert wird derzeit ein anderer Ansatz als die reine preisliche Entlastung von Autofahrern. Laut einem Bericht der Nachrichtenseite Schweiz heute, der in den vergangenen Tagen breit diskutiert wurde, ziehe das Amt neben Appellen zum sparsamen Umgang mit knappen Gütern auch eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 80 Kilometer pro Stunde in Betracht. Schweiz heute zitierte einen Sprecher, wonach eine entsprechende „verwaltungsinterne Konsultation durchgeführt“ wurde. Das bedeutet wohl so viel wie: Man hat sich beraten, ob eine heruntergesetzte Geschwindigkeitsbeschränkung umsetzbar wäre. Das Ergebnis ist noch nicht öffentlich bekannt. Derzeit gilt in der Schweiz auf Autobahnen ein strenges Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde. Es ist unklar, ob von einem solchen Tempolimit auch E-Autos betroffen wären.

Um die Versorgung trotz der aktuellen Engpässe zu gewährleisten, sind bereits Teile der sogenannten Pflichtlager, also der Notfallreserven, für Diesel sowie Kerosin freigegeben worden. Sollten die Importe völlig ausbleiben, hätte die Schweiz Benzin- und Dieselreserven für mehr als viereinhalb Monate. Die Versorgung ist derzeit aber nur eingeschränkt, nicht völlig ausbleibend. Die Freigabe der Reserven ist also bislang nur eine unterstützende Maßnahme.

Beim Kerosin zeigt sich aber, dass die Lage durchaus ernst ist. Vorgesehen ist eine Notreserve für drei Monate. Tatsächlich würde sie im Ernstfall aber derzeit nur für etwa zweieinhalb Monate reichen. Das von der Schweiz angepeilte Soll kann also nicht erfüllt werden.

Roland Pfister, der Delegierte für die Landesversorgung in der Schweiz, sagte im Schweizer Rundfunk, es bestehe derzeit kein Verfügbarkeitsproblem, sondern ein Lieferproblem. Gleich mehrere Faktoren haben dazu beigetragen. Im September fiel eine Erdölraffinerie in der Schweiz aufgrund eines technischen Defekts für zwei Wochen aus. Besonders stark wirkt sich aber offenbar der nach wie vor niedrige Pegel des Rheins auf die Versorgung aus. Schiffe können laut dem Bundesamt „nur noch mit stark reduzierter Ladung oder teilweise nicht mehr verkehren“.

Gleichzeitig bleibe die Treibstoffnachfrage „robust“. Auch im Flugverkehr sei die Nachfrage nach wie vor hoch. Der Ausfall des Rheins als Transportweg könne teilweise über die Straße und die Bahn kompensiert werden, wobei eine Erhöhung der Kapazitäten auch wegen der Baustellen in Deutschland schwierig sei. „Brechen neben dem Rhein weitere Versorgungsträger weg, kann sich die Lage rasch verschärfen“, heißt es in dem Bericht. Es ist fraglich, ob dann ein neues Tempolimit auf Autobahnen als Gegenmaßnahme ausreichen wird.