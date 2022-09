Geologie und Sicherheit: So begründen die Schweizer Verantwortlichen, warum das atomare Endlager des Landes im Norden an der Grenze zu Deutschland entstehen soll. Definitiv ist aber noch nichts - und das letzte Wort hat das Volk.

Von Isabel Pfaff, Bern

Matthias Braun hat extra ein Stück Opalinuston mitgebracht. Das Gestein sei unglaublich dicht, sagt er, es binde radioaktive Materialien wie ein Magnet, und wenn es doch einmal bricht, heile es sich quasi selbst - ideale geologische Voraussetzungen also für die Lagerung von Atommüll. Matthias Braun ist der Chef der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), jenes Schweizer Verbands, den die Verursacher von Atommüll im Jahr 1972 bildeten. Die Nagra ist per Gesetz zuständig für die Suche nach geeigneten Standorten und den Bau eines Endlagers für die radioaktiven Abfälle der Schweiz.

Am Montagmorgen sitzt Braun zusammen mit Vertretern des Schweizer Bundesamts für Energie, der Nuklearaufsichtsbehörde und Kantonspolitikern im Medienzentrum in Bern und begründet jene spektakulären Entscheidung, die schon am Samstag bekannt geworden war: Die Nagra hat sich auf einen Endlager-Standort festgelegt. Das am besten geeignete Gebiet für ein geologisches Tiefenlager ist demnach "Nördlich Lägern", ein etwa 123 Quadratkilometer großes Areal zwischen den Kantonen Aargau und Zürich, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. "Es war ein eindeutiger Entscheid: Die Geologie hat gesprochen", sagte Braun. Nördlich Lägern biete "die besten Sicherheitsreserven".

Der Beschluss schlug hohe Wellen, immerhin gibt es abgesehen von Finnland noch kein Land, das sich für einen Endlager-Standort entschieden, geschweige denn ein Tiefenlager in Betrieb genommen hat. Allerdings: Auch die Nachricht aus der Schweiz ist mit Vorsicht zu interpretieren. Die Entscheidung der Nagra ist zwar ein wichtiger Schritt im Entstehungsprozess des Endlagers, aber im Grunde nur ein Vorschlag, der längst noch nicht definitiv ist.

Prüfung bis Ende des Jahrzehnts

In den kommenden zwei Jahren muss die Nagra ihr Bewilligungsgesuch für den Bau des Endlagers erarbeiten und bei der Bundesverwaltung einreichen, erst dann werden die staatlichen Sicherheitsbehörden diese prüfen - übrigens unter Beteiligung deutscher Experten, wie der Vertreter des eidgenössischen Nuklearinspektorats am Montag betonte. Diese Prüfung soll bis Ende der 2020er-Jahre dauern.

Dann muss die Schweizer Regierung das Gesuch bewilligen und das Parlament diesen Beschluss genehmigen. Das letzte Wort vor einem möglichen Baubeginn hat aber wie immer in der Schweiz das Volk. Sollten sich genügend Gegner finden, können sie eine Volksabstimmung durchsetzen - das wäre etwa im Jahr 2031. Erst wenn die heutige Entscheidung all diese Hürden genommen hat, kommt es zum eigentlichen Bau des Tiefenlagers mit seinen Oberflächenbauten sowie der Brennelementverpackungsanlage in Würenlingen. "Ausgehend von der heutigen Planung könnte das Lager ab 2050 in Betrieb gehen", so das Bundesamt für Energie. Viele Konjunktive also, und durchaus die Möglichkeit, dass die Schweiz in ein paar Jahren wieder von vorne beginnen muss mit der Suche.

Und es gibt weitere Fragezeichen. 2015 hatte die Nagra Nördlich Lägern, wo die Opalinuston-Schicht besonders tief liegt, aus der engeren Standortauswahl herausgenommen - wegen "bautechnischer Probleme", wie es am Montag hieß. Auf Intervention der betroffenen Kantone und der nuklearen Aufsichtsstelle hin revidierte man den Schritt wieder. Dass nun ausgerechnet Nördlich Lägern aus den zuletzt drei möglichen Standorten ausgewählt wurde, sorgt bei den Betroffenen für Skepsis und Misstrauen. Nagra-Chef Braun versuchte die Sicherheitsbedenken am Montag auszuräumen: Die Zurückstellung 2015 sei "übervorsichtig" gewesen, durch die Intervention der Behörden habe man letztlich die hohe Qualität des Standorts Nördlich Lägern feststellen können.

Altes Wasser im Stein

Inzwischen sei klar: In Nördlich Lägern gibt es nicht nur eine ausreichend dicke Opalinuston-Schicht. Sie ist auch am weitesten von den möglicherweise unruhigen Prozessen an der Oberfläche entfernt. Zudem habe man dort das älteste im Stein eingeschlossene Wasser gefunden. "Die Natur hat dort den Einschluss für uns bereits getestet", so Braun.

Nun werden die wissenschaftlichen Details der Entscheidung unabhängig überprüft - von beiden betroffenen Staaten übrigens. Das deutsche Umweltministerium hatte schon am Sonntag angekündigt, die Schweizer Pläne eigenständig zu bewerten. Am Montag sprach eine Regierungssprecherin in Berlin von einer "bisher guten Einbindung" der deutschen Seite in den Schweizer Auswahlprozess, auf deren Fortsetzung man hoffe.

Ein Vertreter des Umweltministeriums hob hervor, dass man sich seit vielen Jahren in gutem Austausch befinde mit der Schweiz. Die neueste Entscheidung werde man auf Plausibilität hin überprüfen. Auch gehe es jetzt darum, mit den Schweizern über "Ausgleichszahlungen für die regionale Entwicklung" zu sprechen, da auch die Gemeinden auf deutscher Seite sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase "stark belastet" würden. Bei der Pressekonferenz in Bern kamen solche Entschädigungszahlungen ebenfalls zur Sprache. Darüber werde die Nagra nun mit den betroffenen Regionen und Gemeinden verhandeln, hieß es.