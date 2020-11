Von Isabel Pfaff, Appenzell

Vreni Kölbener beschreibt mit den Armen einen großen Bogen. "Das Seil geht dann hier entlang, hier, und hier." Kölbener, eine schmale Frau in Jeans und Blazer, steht an einem klaren Wintertag auf dem zentralen Platz des Städtchens Appenzell, parkende Autos in der Mitte, bemalte Holzfassaden drumherum. Das Seil, das die Appenzeller immer am letzten Aprilsonntag um diesen Platz spannen, markiert den "Ring": jenes Forum, in dem die Bevölkerung des Kantons einmal im Jahr ihre Politik verhandelt. Unter freiem Himmel, per Handzeichen. Vreni Kölbener liebt die Landsgemeinde, dieses uralte Politikritual, "es ergreift mich jedes Jahr aufs Neue". Dabei durfte die 56-Jährige lange nur von außen zuschauen. Frauen sind im Ring erst seit knapp 30 Jahren erlaubt.