7. Juni 2019, 22:20 Uhr Schweiz Abkommen mit der EU

Die Schweiz will das von der EU angestrebte Abkommen über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Seiten vorerst nicht unterzeichnen. Das Land verlangt von der EU weitere Klärungen, teilte die Regierung in Bern am Freitag mit. Insbesondere beim Lohn- und Arbeitnehmerschutz und den staatlichen Beihilfen gebe es in der Schweiz Widerstand gegen den ausgehandelten Abkommenstext. In einem der EU am Freitag überbrachten Brief hieß es, erst wenn eine befriedigende Lösung vorliege, seien die Voraussetzungen gegeben, um das Abkommen zu unterzeichnen und dem Parlament zu unterbreiten. Mit dem erneuten Aufschub riskiert die Schweiz, seinen größten Handelspartner vor den Kopf zu stoßen. Die EU hatte der Schweiz bis Mitte des Jahres Zeit für innenpolitische Konsultationen gegeben. Obwohl die Schweiz diese Frist nun nicht einhalten dürfte, äußerte sich die EU-Kommission vorsichtig. "Es scheint insgesamt eine positive Entwicklung zu geben", sagte eine Sprecherin. Die Kommission werde nun den Brief sorgfältig prüfen und zu gegebener Zeit antworten.