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BundesregierungSchweitzer legt Reform des Arbeitsrechts vor

Lesezeit: 2 Min.

Sein Gesetzentwurf greift auch Forderungen der Union auf: Alexander Schweitzer (SPD) ist seit 13. Oktober 2026 Bundesminister für Arbeit und Soziales.
Sein Gesetzentwurf greift auch Forderungen der Union auf: Alexander Schweitzer (SPD) ist seit 13. Oktober 2026 Bundesminister für Arbeit und Soziales.
Christoph Soeder/dpa

Der neue Arbeitsminister will mit seinem ersten Gesetzentwurf den Kündigungsschutz lockern, Befristungen erleichtern und die Mitbestimmung in Unternehmen stärken. Das könnte auch andere Koalitionsvorhaben voranbringen.

Von Roland Preuß

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Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) legt seinen ersten Gesetzentwurf vor, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu beleben. Der Entwurf sieht eine Ausweitung von befristeten Arbeitsverträgen und eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Hochverdiener vor. Zudem will Schweitzer die Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern in Großunternehmen stärken. Der Gesetzentwurf ging am Dienstag in die interne Abstimmung mit den anderen Ministerien. Er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Vier Wochen nach seinem Amtsantritt unternimmt Schweitzer damit einen ersten konkreten Schritt, die Beschlüsse der Koalitionsspitzen von Anfang Juli umzusetzen. Zuletzt hatten sich die Koalitionspartner bei der Umsetzung der Reformen verhakt und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht.

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