Ein weggeworfenes Schinkenbrot, ein Stück Wurst, Essensreste von Wanderern, die ihren Müll im Wald entsorgt haben? Geklärt ist es noch nicht. Doch nach Ansicht der zuständigen Behörden war es höchstwahrscheinlich eine Unachtsamkeit mit kontaminierten Essensresten, die nun in Spanien einen nationalen Notfallplan aktiviert und die militärische Katastrophenschutz-Einheit in Marsch gesetzt hat. Zum ersten Mal seit 1994 ist in der Region Katalonien die sogenannte Afrikanische Schweinepest ausgebrochen.