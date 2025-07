Aus der jahrelangen Aufarbeitung der Geschichte der mächtigen rechtspopulistischen Schwedendemokraten geht hervor, dass sie von Antisemiten und Nationalsozialisten gegründet wurde. Und dass sich die Partei im Grunde seither nur ein neues Feindbild gesucht hat.

Von Alex Rühle

Als die rechtspopulistischen Schwedendemokraten 2017 ankündigten, ein Weißbuch über ihre nationalsozialistische Vergangenheit in Auftrag zu geben, sagte der Parteivorsitzende Jimmie Åkesson: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen.“ Acht Jahre später liegt die Studie nun endlich vollständig vor, und Åkesson gab sich bestürzt. „Ich entschuldige mich zutiefst dafür, dass meine Partei einst Heimat war für Menschen mit antisemitischen Ansichten“, sagte er und äußerte sein „Unwohlsein darüber, dass es tatsächlich eine Zeit gab, in der Juden in Schweden ganz rationale Gründe hatten, die Schwedendemokraten mit Angst zu betrachten“. Die Entschuldigung wurde ihm nicht von allen abgenommen.