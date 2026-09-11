Am Sonntag wird gewählt in Schweden, und um die politische Gegenwart im Land zu verstehen, muss man zunächst zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt ins Jahr 2022, nach Tidö.
Wahl in SchwedenDie Trennlinien zwischen links und rechts verschwimmen
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Die Schweden wählen am Sonntag – und dabei dreht sich nicht mehr alles um Migration. Viele hat die radikale Härte gegen Zuwanderer eher abgeschreckt. Ein Besuch in Malmö, wo Menschen aus mehr als 180 Ländern leben.
Von Michael Neudecker, Malmö
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