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Wahl in SchwedenDie Trennlinien zwischen links und rechts verschwimmen

Lesezeit: 5 Min.

Obwohl 2022 die Sozialdemokraten von Magdalena Andersson (Mitte) siegten, hat Schweden seitdem eine Mitte-rechts-Regierung. Das könnte sich nun ändern.
Obwohl 2022 die Sozialdemokraten von Magdalena Andersson (Mitte) siegten, hat Schweden seitdem eine Mitte-rechts-Regierung. Das könnte sich nun ändern.
Foto: Johan Nilsson/IMAGO

Die Schweden wählen am Sonntag – und dabei dreht sich nicht mehr alles um Migration. Viele hat die radikale Härte gegen Zuwanderer eher abgeschreckt. Ein Besuch in Malmö, wo Menschen aus mehr als 180 Ländern leben.

Von Michael Neudecker, Malmö

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Am Sonntag wird gewählt in Schweden, und um die politische Gegenwart im Land zu verstehen, muss man zunächst zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt ins Jahr 2022, nach Tidö.

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