Großbritannien sagt Schweden und Finnland angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umfassende Sicherheitsgarantien zu. Premier Boris Johnson unterzeichnete am Mittwoch während eines Besuchs bei der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson eine "politische Solidaritätserklärung". Darin versprechen sich beide Staaten, die militärischen Beziehungen zu stärken und im Falle eines Angriffs gegenseitig zu unterstützen. Eine ähnliche Erklärung wollte Johnson später auch mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö unterzeichnen, zu dem der Premier weiterreisen wollte. Die Briten wollen zudem anbieten, weitere Truppenteile in die Region zu senden. "Wir sind standhaft und unmissverständlich in unserer Unterstützung für Schweden und Finnland", sagte Johnson. Russlands Angriff auf die Ukraine hat in den beiden nordischen Ländern eine Debatte über einen Nato-Beitritt ausgelöst.