Koranverbrennungen in Europa können Christinnen und Christen in anderen Ländern in Gefahr bringen: Das müsse allen bewusst sein, die sich an solchen Taten beteiligen, erklärte die Menschenrechtsexpertin des Hilfswerks missio, Katja Voges, im Interview des Portals katholisch.de. Solche Aktionen gefährdeten das mühsam erarbeitete Vertrauen zwischen den Konfessionen. Das gelte umso mehr, als die Gewalt etwa im Irak zuletzt zurückgegangen sei. "An vielen Stellen haben interreligiöse Dialoge begonnen, um dem Misstrauen zu begegnen", sagte Voges. "Gerade in dieser fragilen Annäherungssituation fürchten wir, Aktionen wie die Koranverbrennungen könnten das neu gewonnene Vertrauen ins Wanken bringen." Kritik an Religion müsse möglich sein. "Aber diese Aktionen gehen zu weit, weil sie die Eskalation bewusst in Kauf nehmen." Die Regierungen in Schweden und in Dänemark prüfen derzeit Möglichkeiten, Schändungen des Korans zu verbieten.