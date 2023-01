Nato-Beitritt:Erneut Streit zwischen Schweden und der Türkei

Die türkische Regierung hat den Besuch eines schwedischen Ministers in Ankara abgesagt. Für Präsident Erdoğan ist das Nato-Beitrittsgesuch Schwedens eine willkommene Gelegenheit, um in anderen Fragen Druck auszuüben und innenpolitisch zu punkten.

Erneut gibt es Streit zwischen der türkischen und der schwedischen Regierung - und wie so oft geht es um den Nato-Beitritt, den Stockholm infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine beantragt hat. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist das Beitrittsgesuch Schwedens eine willkommene Gelegenheit, um in anderen Fragen Druck auf Stockholm auszuüben und innenpolitisch zu punkten. Im Juni stehen in der Türkei Wahlen an, und es ist nicht sicher, ob Erdoğan sie siegreich übersteht.

Erdoğans Druckmittel ist: Alle 30 Nato-Mitglieder müssen die Anträge ratifizieren. Die Türkei wirft Schweden die Unterstützung von "Terrororganisationen" vor und fordert als Gegenleistung für ihre Zustimmung zum Nato-Beitritt Schwedens die Auslieferung etlicher Personen, die Ankara als Terroristen betrachtet.

Nun gibt es eine neue Entwicklung: Die türkische Regierung hat einen für kommenden Freitag geplanten Besuch des schwedischen Verteidigungsministers Pål Jonson in Ankara abgesagt. Hintergrund sind für diesen Samstag geplante Proteste vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Daran will der aus Dänemark stammende Rechtsextremist Rasmus Paludan teilnehmen. Er hat angekündigt, dabei einen Koran zu verbrennen. Außerdem soll es in der Stockholmer Innenstadt eine prokurdische Demonstration geben.

Schweden habe es versäumt, gegen "widerliche" antitürkische Proteste auf seinem Boden vorzugehen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar.

Der Demonstration vor der Botschaft ist nicht die einzige Provokation, die die türkische Regierung beklagt. Vor Kurzem hatten Aktivisten bei einer Protestaktion im Zentrum Stockholms eine Puppe, die Erdogan ähnelte, an den Füßen aufgehängt. Die Türkei hatte daraufhin einen Besuch des schwedischen Parlamentspräsidenten Andreas Norlén in Ankara abgesagt.

Schwedens Verteidigungsminister Jonson spielt nun die Absage seines Besuches herunter: "Gestern habe ich mich mit meinem türkischen Kollegin Hulusi Akar auf dem US-Militärflugplatz in Ramstein getroffen", twitterte er am Samstag. "Wir haben beschlossen, das geplante Treffen in Ankara auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben."