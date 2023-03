Steilvorlage für Propagandisten: Der Rechtsextremist Rasmus Paludan verbrennt am 21. Januar einen Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm.

Von Alex Rühle, Stockholm

Am 19. Januar 2022 wurde auf Youtube ein Video hochgeladen, das einen verzweifelten Syrer zeigt, dem die schwedischen Behörden die Kinder weggenommen haben sollen. Der Mann steht erst weinend vor der Tür des zuständigen Sozialamts im nordschwedischen Kalix und sagt, genau hier seien 2018 seine Kinder "gekidnappt" worden. Dann geht er auf einen menschenleeren Spielplatz, auf dem er seinen Worten zufolge seit der Flucht aus Syrien regelmäßig mit den Kindern war. Er fällt neben der Rutsche auf die Knie und bittet flehentlich, Schweden möge ihm endlich seine Kinder zurückgeben.

Das Video wurde allein auf Youtube 2,3 Millionen Mal angeschaut. Dazu kamen auf arabischsprachigen Webseiten zahlreiche andere Berichte und Filme, die angeblich ebenfalls belegen, dass der schwedische Sozialdienst muslimischen Eltern im großen Stil die Kinder wegnehme. Mal heißt es, die Kinder würden zur Adoption freigegeben, weil die Schweden ja selbst kaum noch Kinder kriegen. Mal wird behauptet, die Kinder seien in Heimen untergebracht und würden zwangsgetauft und/oder sexuell missbraucht.

"Warum sollten ausgerechnet wir irgendwelche Kinder zwangstaufen?"

Wie in vielen Verschwörungsmythen und Fake-Narrativen gibt es einen wahren Kern: Der schwedische Staat setzt das Wohlergehen des Kindes an die erste Stelle. Wenn es den begründeten Verdacht gibt, dass ein Kind in seiner Familie Misshandlungen ausgesetzt ist oder vernachlässigt wird, kann es im letzten Schritt dazu kommen, dass die Behörden der Familie das Kind wegnehmen, um es vorübergehend oder dauerhaft in Pflegefamilien unterzubringen.

Im Netz aber heißt es seither, Schweden kidnappe massenweise Kinder, um sie zu zwangschristianisieren. Magnus Hjort sagt, das Ganze habe insofern eine gewisse Ironie, als Schweden Untersuchungen zufolge der säkularste Staat der Welt sei: "Warum sollten ausgerechnet wir irgendwelche Kinder zwangstaufen?" Der Mann könnte gut einen Agenten in einem dieser Filme über den Kalten Krieg geben. Knarzige Stimme. Pokerface. Raspelstrammer Haarschnitt. Magnus Hjort ist stellvertretender Leiter der Myndigheten för psykologiskt försvar (Agentur für psychologische Verteidigung), einer kleinen Behörde, die 2021 von der schwedischen Regierung aufgebaut wurde.

Der Begriff der psykologiska försvar stammt aus den Anfangsjahren des Zweiten Weltkriegs, "als Schweden eingeklemmt war zwischen den Nazis und den Sowjets und es darum ging, die Resilienzkräfte der Bevölkerung zu stärken", so Hjort. Es gab dann im Kalten Krieg eine Behörde gleichen Namens gegen die Propaganda der Sowjets, die 2008 aufgelöst wurde. Von 2015 an bemerkte die schwedische Regierung erstmals Trollkampagnen aus Russland, die Schweden als Hort des Verbrechens zeichneten, ein Land, das im Chaos ungeordneter Migration und sexueller Perversion versinke.

2021 wurde Hjort dann mit dem Aufbau seiner Behörde beauftragt, die heute 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ein bunter Mix aus Linguisten, Historikerinnen, Anthropologen und Politologinnen. Er selbst ist promovierter Historiker. Den Auftrag seiner Behörde formuliert Hjort recht allgemein: "Wir versuchen, gegen bösartige aus dem Ausland kommende Desinformation und Propaganda vorzugehen, die versucht, den Blick auf die Realität, unser Wahlverhalten, unsere Alltagsentscheidungen zu verändern."

Seit der Koranverbrennung haben sich die Attacken verstärkt

Keiner der Mitarbeiter ahnte zu Beginn, "wie massiv islamistische Fundamentalisten schon kurz darauf Schweden angreifen würden. Und genau diese Attacken haben sich seit Paludans Aktion noch mal gefährlich verstärkt."

Als der schwedisch-dänische Rechtsextremist Rasmus Paludan im Januar dieses Jahres einen Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannte, wurden die Aufnahmen seiner aggressiven Provokation im Netz oft verschaltet mit den Entführungsgerüchten: Sie rauben unsere Kinder und verbrennen unsere Bücher! Dschihadistische Netzwerke porträtierten Schweden als antimuslimische Hochburg, die ein legitimes Ziel für terroristische Aktionen sei.

In der ganzen arabischen Welt gab es Demonstrationen gegen Schweden. Im Land selbst führt die digitale Hetze dazu, dass den Sozialbehörden mittlerweile ein enormes Misstrauen entgegengebracht wird. Es gab tätliche Angriffe gegen Mitarbeiter. Bei einem Besuch in Göteborg sagte eine Sozialarbeiterin dem Reporter, viele Familien würde mittlerweile jede Begegnung mit ihr filmen, um "Beweise" gegen sie und ihre Behörde zu sammeln. Kriminelle Gangs streuen die Entführungsgerüchte selbst massiv, um die Menschen in ihren Vierteln davon abzuhalten, sich der Polizei anzuvertrauen, wenn sie sich bedroht fühlen.

Die Säpo, der schwedische Staatsschutz also, warnte Anfang Februar, die Gefahr von Terroranschlägen habe stark zugenommen. Die Regierung sah sich zu einer Pressekonferenz gezwungen, auf der Premierminister Ulf Kristersson gemeinsam mit Sozialministerin Camilla Waltersson Grönvall und Justizminister Gunnar Strömmer explizit dementierten, dass der Staat jemals irgendwelche muslimischen Kinder entführt habe. Sie stellten einen Maßnahmenkatalog vor, der dieser Propaganda entgegenwirken soll. Unter anderem erhielt Hjorts Behörde für psychologische Verteidigung den Auftrag, "die Widerstandsfähigkeit gegen Einflussnahmekampagnen und Desinformation zu stärken", wie Kristersson es ausdrückte.

Wie erreicht man diejenigen, die solche Kampagnen selbst für Lügen halten?

Aber wie macht man das? Hjort antwortet, indem er erst mal betont, dass es nicht darum gehe, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Seine Behörde sei nicht dazu da, Anweisungen zu erteilen oder Verbote auszusprechen. Eher sieht sie sich als eine Art Volkshochschule für den kritischen Umgang mit Fakten und Fake News. "Nichts und niemand hindert die Menschen daran, Lügen zu erzählen. Aber wir werden alles dafür tun, diese Lügen als Lügen zu entlarven."

So analysieren sie, wer die Videos vom Ausland aus streut, erklären in den Medien, welche enorme Wirkmacht die digitalen Narrative haben, und unterstützen die Gesundheits- und Sozialämter bei deren Infokampagnen. Es gibt selbstproduzierte Videos, in denen zwei junge Männer mithilfe von Zaubertricks zeigen, wie einfach man zu manipulieren ist. Ob es freilich hilft, wenn woke, blonde Schweden in offener Jeansjacke staunenden Einwandererfamilien erklären, wie leicht sie übers Ohr zu hauen sind und worauf sie doch bitte zukünftig im Netz zu achten haben? Und wie erreicht man diejenigen, die so misstrauisch sind, dass sie solche Kampagnen selbst von vornherein für Lügen halten?

Darauf hat Hjort auch keine wirkliche Antwort. "In solchen Fällen hat es keinen Sinn, wenn wir der Absender sind. Wir können nur andere Ämter bei der strategischen Kommunikation unterstützen. Oder mit Leuten zusammenarbeiten, die in der jeweiligen Community glaubwürdig sind."

Was freilich den ursprünglichen Arbeitsauftrag angeht, russischer Propaganda entgegenzuwirken, da sagt Hjort, die verfange in Schweden ohnehin kaum: "Sie finden in diesem Land, das so lange politisch neutral war, sehr viel Misstrauen den Amerikanern gegenüber. Den Kremltrollen glaubt aber trotzdem kaum jemand."

Unangenehmer sei etwas anderes: Sie hatten im Februar sogenannte DDoS-Attacken, bei denen Schwachstellen in der IT-Infrastruktur ausgenutzt werden, um das gesamte System durch Überlastung zum Zusammenbruch zu bringen, "aber das war nicht sonderlich ausgefeilt" und hat anscheinend keine Schäden verursacht. Truesec, eine Cybersecurity-Firma, mit der Hjorts Behörde eng zusammenarbeitet, konnte nachweisen, dass die Angriffe von der russischen Trollfabrik "Killnet" im Verbund mit einem Kollektiv orchestriert wurde, das sich "Anonymous Sudan" nennt. Das deutet auf Kooperationen zwischen Islamisten und russischen Trollen hin. "Keine wirklich gute Nachricht", so Hjort.