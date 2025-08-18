Zum Hauptinhalt springen

Schwedischer SicherheitsskandalDie russische Putzfrau und die Nato-Akten

Der Aktenskandal seines führeren Nationalen Sicherheitsberaters hat auch seinen Chef, den schwedischen Premier Ulf Kristersson, in Bedrängnis gebracht.
Der Aktenskandal seines führeren Nationalen Sicherheitsberaters hat auch seinen Chef, den schwedischen Premier Ulf Kristersson, in Bedrängnis gebracht. (Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP)

Schwedens ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater ist auffallend schludrig mit Geheimunterlagen umgegangen. Nun wird ihm der Prozess gemacht.

Von Alex Rühle

Der Nationale Sicherheitsberater vergisst Geheimdokumente in einem Schließfach, das er nicht absperrt. Diese Unterlagen werden von einer Putzfrau gefunden, die aus Georgien stammt, aber einen russischen Pass besitzt und wohl Beziehungen zu Extremistenkreisen unterhält. Derselbe Sicherheitsberater vergisst bei einer anderen Gelegenheit sein Handy in der ungarischen Botschaft, lässt einen Rechner beim nationalen Radiosender liegen und verliert seine Zugangskarte zum Büro des Ministerpräsidenten. Der wiederum versucht nach Kräften, den Skandal erst komplett zu vertuschen und, als das misslingt, die ganze Sache herunterzuspielen. Handelt es sich bei dem Sicherheitsberater doch um einen seiner engsten Freunde.

