In Schweden wird in neun Monaten ein neues Parlament gewählt und man merkt, wie nervös die drei Parteien der Minderheitsregierung mittlerweile sind: Die Duldung durch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) scheint ihnen allen in der Wählergunst zu schaden.
DemokratieMitregieren durch Duldung: Wie Schwedens Rechte die Politik prägen
Lesezeit: 3 Min.
Die Regierungskoalition in Stockholm muss auf die Wünsche der Schwedendemokraten hören – das zeigt die Migrations- und Sicherheitspolitik. Über eine politische Konstruktion, die nur einer Partei nutzt.
Von Alex Rühle, Stockholm
