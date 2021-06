Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Der Regierung des sozialdemokratischen schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven droht am kommenden Montag der Sturz. Für Montagvormittag um zehn Uhr ist im Parlament in Stockholm ein Misstrauensvotum gegen die rot-grüne Minderheitsregierung angesetzt. Am Donnerstagnachmittag sah es so aus, als habe eine Allianz von Linksaußen bis Rechtsaußen eine parlamentarische Mehrheit, um dann Löfven zu stürzen. Der schwedische Sender SVT sprach von "dramatischen Tagen", die der Premier nun vor sich habe.