Das Raunen und Rätseln geht weiter: Warum nur hat Tobias Billström zur Mitte der Legislaturperiode so plötzlich hingeworfen? Außenminister, das ist ohnehin einer der wichtigsten Posten, in Schweden aber war der Job die letzten zwei Jahre fast genauso wichtig wie der des Ministerpräsidenten. Tobias Billström, das konzedieren auch seine Gegner, hat ihn gut ausgefüllt in dieser dramatischen Zeit, in der Schweden nach über 200 Jahren Bündnisfreiheit – und nach wildem, streckenweise unwürdigem Gezerre mit der Türkei und mit Ungarn – der Nato beigetreten ist.

Ja man kann sagen, dass in den düsteren Monaten des vergangenen Jahres, als nahezu im Wochentakt in Stockholm Korane verbrannt wurden, Schweden in der islamischen Welt als Schurkenstaat galt, der türkische Präsident Erdoğan immer neu wetterte, er werde so einem Land bestimmt nicht erlauben, der Nato beizutreten, nur Billström stoisch weiterwerkelte und Zuversicht verbreitete. Nachdem das im Frühjahr endlich Wirklichkeit wurde, geht es nun darum, Schweden mit seinen Nachbarn tiefer zu verflechten – Billström und Kristersson sprachen öfters vom Projekt der „nördlichen Nato“.

Am vergangenen Mittwoch aber gab Billström bekannt, er höre auf und steige – nach über 25 Jahren bei den Moderaten (M) – gänzlich aus der Politik aus. Was danach komme, wisse er noch nicht, aber öfter mal was Neues tue doch jedem gut. Das klang aus dem Mund eines Mannes, der für seine eiserne Disziplin und seinen großen Ehrgeiz bekannt ist, etwas befremdlich. Auch Ulf Kristersson, der Ministerpräsident, wirkte sichtlich konsterniert – in Billström verliert er nicht nur einen Parteikollegen und seinen engsten Regierungsmitarbeiter, sondern auch den erfahrensten Minister seines Kabinetts, schließlich war Billström schon in der bürgerlichen Regierung unter Fredrik Reinfeldt acht Jahre lang, von 2006 bis 2014, Migrationsminister.

War er beleidigt? Oder geht er in die Wirtschaft, wie die Vorgängerin?

Tagelang überschlugen sich die Gerüchte: War Billström beleidigt, weil Kristersson entgegen dem Protokoll und allen internen Abmachungen zur Nato-Aufnahme nach Washington mitreiste, sich feiern ließ und ihn als eigentlichen Architekten dieses Beitritts zum Statisten degradierte? Waren es Personalrochaden im Außenministerium? Geht er in die Wirtschaft wie seine Vorgängerin, die Sozialdemokratin Ann Linde, die nach ihrer Zeit als Außenministerin zu Apple wechselte?

Nun erhofften sich viele Schweden am gestrigen Dienstag endlich eine Antwort auf all diese Fragen. Der Reichstag nahm seine Arbeit nach den Sommerferien wieder auf, Ulf Kristersson hielt eine Ansprache, in deren Rahmen, das war schon vor Billströms Abgang geplant, er auch eine Regierungsumbildung bekannt gab. Neue Außenministerin wird Maria Malmer Stenergard (M), die bislang das Migrationsministerium geleitet hat und damit innenpolitisch eine prominente Rolle innehatte: Schweden wird seit Jahren von schwerer, migrantisch geprägter Bandenkriminalität erschüttert. Kristersson führte in seiner Rede, die Resümee und Ausblick in einem war, die politischen Maßnahmen gegen die Gangverbrechen als allerersten Punkt an.

Stenergard war die letzten zwei Jahre das Gesicht der verschärften Migrationspolitik der neuen Regierung. Im Herbst vergangenen Jahres überlegte sie laut, Migranten abzuschieben, die mit der Hamas sympathisieren. Vor der Sommerpause feierte sie die Nachricht, dass Schweden erstmals seit den 1970er-Jahren mehr Aus- als Einwanderer habe, als großen Erfolg.

Ihr folgt als neuer Migrationsminister Johan Forssell (M), ehemaliger Minister für Hilfe und Außenhandel. Außerdem ernannte Kristersson die Parlamentsabgeordnete Jessica Rosencrantz zur neuen EU-Ministerin, da die aktuelle Amtsinhaberin Jessika Roswall (ebenfalls M) voraussichtlich die neue EU-Kommissarin Schwedens wird. Zuletzt tauschten noch zwei Minister der Liberalen die Ressorts: Johan Pehrson wird neuer Bildungsminister. Sein Vorgänger Mats Persson übernimmt Pehrsons Ministerium für Arbeitsmarkt und Integration.

Nur was aus Tobias Billström wird und warum er so plötzlich gegangen ist, das weiß weiterhin niemand. Kristersson sagte in einem Halbsatz, die Regierung habe einen erfahrenen Minister verloren. Innige Nachrufe klingen anders.