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BrandmauerDer Pakt mit den Rechtspopulisten hat Schwedens Politik verändert

Lesezeit: 4 Min.

Ulf Kristersson, Schwedens konservativ-liberaler Premierminister, lässt sich seit 2022 von den Schwedendemokraten tolerieren.
Ulf Kristersson, Schwedens konservativ-liberaler Premierminister, lässt sich seit 2022 von den Schwedendemokraten tolerieren. Caia Rasmussen/REUTERS

Was passiert, wenn Parteien die Brandmauer nach rechts einreißen? In Schweden zeigt sich beispielhaft, dass dieses Experiment nur einer Seite nützt.

Von Alex Rühle

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Wie riskant, ja politisch selbstzerstörerisch es ist, aus Machtkalkül die Brandmauer zu schleifen und mit einer rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremen Partei zusammenzuarbeiten, zeigt Schweden geradezu lehrbuchmäßig: Genutzt hat das Experiment am Ende nur den Populisten, die gemäßigten Parteien gehen angeschlagen daraus hervor. Von den gesellschaftlichen Kollateralschäden ist da noch gar nicht die Rede. Aber der Reihe nach.

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