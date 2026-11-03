Mehr als sieben Wochen nach der Parlamentswahl soll Schwedens geschäftsführender Ministerpräsident Ulf Kristersson versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Zuvor hatte das schwedische Parlament am Dienstag wie erwartet in einer Abstimmung gegen die Vorsitzende der Zentrumspartei, Elisabeth Thand Ringqvist, als neue Regierungschefin votiert. Ringqvist hatte Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer breiten Regierung der politischen Mitte vergangene Woche aufgegeben. Vor ihr hatte die Sozialdemokratin Magdalena Andersson bereits vergeblich versucht, eine Mitte-Links-Regierung zu bilden. Der Konservative Kristersson hat bisher mit einer Drei-Parteien-Regierung mit Unterstützung der Rechtspopulisten regiert. Das Bündnis erreichte bei der Parlamentswahl im September aber keine Mehrheit mehr. Stattdessen errangen die bisherigen vier Oppositionsparteien - neben den Sozialdemokraten die Linken, Grünen und die liberale Zentrumspartei - einen knappen Sieg. Eine Regierungszusammenarbeit gestaltet sich aber schwierig: Die Zentrumspartei lehnt eine Koalition ab, an der die Linke beteiligt ist - diese wiederum will unbedingt Teil einer Regierung sein.